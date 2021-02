Tres partidos sin Benzema este curso y un sólo triunfo

Fútbol Español

El Real Madrid acude al estadio José Zorrilla para enfrentarse este sábado al Valladolid sin su referente ofensivo, el delantero francés Karim Benzema, autor de 17 tantos esta temporada, en la que se ha perdido tres partidos y su equipo sólo fue capaz de ganar sin él uno, en Milán en la Liga de Campeones ante el Inter.



Zinedine Zidane está obligado a buscar soluciones en la punta de ataque de su equipo, en la que, tras dejar salir en el mercado invernal al serbio Luka Jovic, solo dispone de Mariano Díaz, que no completa un encuentro desde la última ausencia de Benzema, el batacazo liguero ante el Alavés (1-2) el pasado 28 de noviembre.



Un gol ha firmado Mariano en toda la temporada, al Villarreal en el Estadio de La Cerámica, en la que ha participado en doce encuentros. Fue titular en cuatro, las tres ausencias de Benzema y la suplencia del delantero francés en la Copa del Rey ante el Alcoyano de tan mal recuerdo para el madridismo.



Karim es el referente del gol del Real Madrid. Autor de 12 de los 41 del equipo de Zinedine Zidane en LaLiga Santander, con cuatro tantos en la fase de grupos de la Liga de Campeones y el que marcó el único del conjunto blanco en la eliminación en semifinales de la Supercopa de España ante el Athletic (1-2).



En sus pocas ausencias, el conjunto madridista sufrió, salvo en el estadio San Siro de Milán, cuando el Real Madrid se tambaleaba en la fase de grupos y Eden Hazard de penalti y el brasileño Rodrygo firmaron un triunfo (0-2) el único día que no se añoró el fútbol de Karim.



El delantero francés había sufrido una lesión muscular en Mestalla ante el Valencia, el 8 de noviembre y antes del duelo europeo ante el Inter, el primer partido que se perdió, lo saldó con empate el Real Madrid en su visita al Villarreal (1-1).



La lesión dejó a Benzema tres partidos fuera del equipo. El último mostró la necesidad de su juego en uno de los peores encuentros de la temporada del equipo de Zidane, con la derrota en el estadio Alfredo di Stéfano ante el Alavés que complicó las opciones de defender la corona.



Para Valladolid, Zidane no dispone de mucho para improvisar, con tan solo once jugadores de campo. La baja de Benzema la suplirá con Mariano. Otra opción con menos posibilidades sería colocar a Isco Alarcón de falso 'nueve', pero es un jugador que ha dejado de contar para el técnico, o apostar por el delantero del castilla Hugo Duro, que esperará su oportunidad en el banquillo.

