El Athletic aplasta al Cádiz como una apisonadora

Fútbol Español

Lunes 15| 10:00 pm





Cádiz (España). El Athletic Club de Bilbao venció al Cádiz por 0-4 en el estadio Carranza con dos goles de Álex Berenguer, uno de Unai López y otro de Iñaki Williams, en un encuentro marcado por la enorme superioridad de los visitantes ante un conjunto gaditano muy tocado y sin capacidad de reacción.



Tras este resultado, el Athletic se sitúa en décima posición con 28 puntos y vuelve a ganar en la competición liguera veinte días después, tras su último triunfo frente al Getafe, acompañando esta goleada a su ciclo triunfal en la Copa y la Supercopa.



El Cádiz encajó su cuarta derrota consecutiva y se acerca peligrosamente a los puestos de cola, en un tramo liguero para olvidar con quince goles encajados en esos cuatro partidos.



El Athletic salió como un ciclón en la primera parte y a los cuatro minutos marcó el primer gol, tras una dejada de Iñaki Williams a Berenguer, que marcó a media altura tras regatear a Pedro Alcalá con caño incluido.



El Cádiz, que todavía no ha puntuado en la segunda vuelta, encajó el segundo gol a los 14 minutos en un libre directo anotado de forma magistral por Unai López desde 23 metros.



El Athletic siguió a lo suyo, arrasando al Cádiz en todos los conceptos de juego, y marcó el tercer gol al filo de la media hora, tras un envío preciso de Iker Muniain a Berenguer, que encaró al argentino Jeremías Conan Ledesma y lo batió con una bonita vaselina.



En el minuto 35, Berenguer pudo marcar de nuevo en un error de Ledesma, pero su fuerte chut se marchó alto.



Poco después de comenzar la segunda parte, el Athletic anotó el cuarto, tras un envío largo desde la defensa al que corrió Williams como un poseso, para pisar el área local y anotar por bajo (m.51).



Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, no estaba contento en absoluto con sus pupilos y en el descanso ya había realizado cuatro cambios.



Una de las novedades, el serbio Ivan Saponjic, puso a prueba al internacional Unai Simón, que sacó su disparo con grandes reflejos (m.74).



El Athletic bajó su intensidad ofensiva en la segunda mitad, aunque no por ello se echó en falta el caudal de ataque de los de Marcelino para marcar el quinto, que pudo llegar en jugadas de López (m.67), Muniain (m.68), Asier Villalibre (m.73) y de nuevo Muniain (m.82).



- Ficha técnica:



0 - Cádiz: Ledesma; Iza Carcelén (Martín, m.85), Cala, Alcalá, Espino; Fali, Garrido, Perea (Jairo, m.46), Salvi (Alejo, m.46); Lozano (Sobrino, m.46) y Negredo (Saponjic, m.46).



4 - Athletic: Simón; Capa (Lekue, m.78), Núñez, Yeray, Yuri; Vesga, Unai López (Vencedor, m.75), Berenguer (Ibai, m.78), Muniain; Raúl García (Morcillo, m.65) y Williams (Villalibre, m.65).



Goles: 0-1, M.4: Berenguer. 0-2, M.14: Unai López. 0-3, M.28: Berenguer. 0-4, M.51: Williams.



Árbitro: Hernández Hernández. Amonestó a los locales Cala, Saponjic y Fali, y a los visitantes Núñez y Vesga.



Incidencias: Partido de la jornada 23 disputado en el estadio Ramón de Carranza sin público. EFE