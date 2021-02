Zidane: "No hay excusas"

Fútbol Español

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, reconoció que están sufriendo "una situación complicada" con una plaga de lesionados y los jugadores justos para formar un once de la primera plantilla ante el Getafe, pero aseguró que "no hay excusas" para reafirmar la reacción iniciada en Huesca.



"Es una situación complicada porque tenemos muchas bajas pero no hay excusas, sabemos que son dificultades que llegan, hay muchos partidos. Necesitamos recuperar cuanto antes a los jugadores y, mientras, seguir recuperando energía en un partido para reivindicarse otra vez", manifestó en rueda de prensa.



El técnico madridista afirmó que "el calendario es una locura", pero es lo que deben aceptar y centrarse en sacar los partidos. "Mañana tenemos que jugar y el fin de semana, hay muchos partidos y tenemos que estar preparados, recuperar bien en una temporada muy difícil y diferente. Nos tenemos que adaptar al fútbol de hoy".



Entre las últimas bajas resaltó la situación de Sergio Ramos, defendiendo la decisión de su capitán de pasar por el quirófano. "Estaba al límite, si había un riesgo era complicado jugar y lo más importante es que todo ha salido perfecto. Queremos recuperar cuanto antes a Sergio y a todos los jugadores, su operación es una decisión importante y él está bien de ánimo para volver".



Y defendió la entrega que siempre ha dado por el club el capitán. "No creo que haya muchas dudas del compromiso de Ramos y lo que es. Cuando llega un momento en el que estás tocado o lesionado puede pasar esto. Si Sergio hubiera seguido así y se hace más daño y se rompe toda la temporada, ahí es muy complicado. Es una decisión buena y respetable. La gente no duda de Sergio y su compromiso por jugar".



Zidane reconoció que la intervención quirúrgica se "gestiona en un club con gente muy competente" con la que habló Ramos para tomar una decisión. "Él quiere siempre jugar, pero entre un partido y otro se ha dañado más su menisco. La decisión era difícil y ha ido bien la operación, que es lo más importante. Ahora va a hacer todo lo posible para volver con el equipo".



Confirmó el técnico madridista que solo puede recuperar a Isco Alarcón para el encuentro ante el Getafe, al que no llegan Dani Carvajal ni Lucas Vázquez, y que se pierden por problemas musculares el brasileño Militao y Álvaro Odriozola.



"Isco ha entrenado con normalidad con nosotros esta mañana, era su primer entrenamiento; Militao y Odriozola están de baja. Veremos los demás, Lucas y Carva no van a estar mañana", informó.



Tendrá que tirar de la cantera Zidane con futbolistas a los que ve motivados y que conoce bien. "La motivación no es un problema, los jugadores están muy contentos de entrenar con el primer equipo, es una muy buena noticia para ellos y están preparados. Últimamente tenemos muchas bajas y hay canteranos que pueden estar con nosotros".



Por último valoró al rival, un Getafe que es el equipo que más faltas comete en la Liga, mientras que el Real Madrid es el segundo que menos hace. "Es un dato, es un equipo que compite muy bien y nosotros también. Sabemos las dificultades de un partido de Primera siempre complicado. Vamos a tener que pelear, luchar y hacer un gran partido para conseguir los tres puntos".

EFE