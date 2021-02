Carrasco ya puede volver a competir

Fútbol Español

Domingo 7| 8:48 am





Yannick Carrasco, extremo del Atlético de Madrid, retomó este domingo su trabajo en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, se ejercitó de forma individualizada al acumular diez días sin entrenarse con sus compañeros y cumple los requisitos del protocolo de LaLiga para volver a jugar, según confirmaron este domingo a EFE fuentes del club rojiblanco.



En ese sentido, el protocolo de LaLiga, actualizado en enero de 2021 y publicado en su página web oficial, establece dos supuestos, aparte de no tener síntomas, para poder volver a la competición tras un resultado positivo por Covid-19: o bien una PCR negativa o bien una PCR positiva pero con una serología Ig G positiva.



Según el club, el futbolista lo cumple. Ya está, por tanto, a disposición de Diego Simeone para el partido de este lunes contra el Celta desde ese punto de vista. Otra cosa es en cuanto al ritmo físico, después de haber sufrido la Covid-19 y de haber permanecido diez días aislado sin entrenarse con el resto de sus compañeros, sobre todo sin hacer fútbol ni las mecánicas de ese deporte junto a ellos, y sólo con la posibilidad de hacer trabajo individualizado.



Por eso este domingo se decidió que se entrenara al margen del grupo y por eso es duda a día de hoy en la convocatoria hasta que este mismo lunes se tome la decisión de si estará o no entre los elegidos por el técnico para la citación para el choque nocturno frente al Celta en el estadio Wanda Metropolitano.



No desveló su idea Simeone. "Ya el doctor nos estuvo contando cómo son los protocolos a respetar de parte de LaLiga y en consecuencia el Atlético de Madrid se comportará para ver si Carrasco mañana puede estar con nosotros por la tarde", declaró el técnico en la rueda de prensa posterior al entrenamiento matutino. EFE