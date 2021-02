Zidane invita a Vinicius a hacer lo que sabe

Fútbol Español

Madrid. La lesión del belga Eden Hazard abre nuevamente la puerta de un mayor protagonismo en el Real Madrid al brasileño Vinicius Junior, a quien su técnico, Zinedine Zidane, le pidió que haga "lo que sabe" y siga aprendiendo.



Desde el 15 de diciembre, ante el Athletic Club, Vinicius no es titular en LaLiga Santander. La recuperación de Hazard y su entrada en el equipo provocó una perdida de protagonismo del delantero brasileño, que cerró 2020 disputando los últimos minutos de los encuentros ante Granada y Elche, e inició 2021 con apenas 5 minutos frente al Celta y media hora en los dos últimos compromisos ligueros, ante Alavés y Levante.



"Vinicius tiene que hacer su trabajo, lo que sabe hacer", aseguró Zidane cuando fue preguntado por el brasileño. "No tengo que decirle nada. Es joven y tiene que aprender muchas cosas, como todos los jóvenes en el Real Madrid", añadió.



El técnico madridista destacó el descaro que siempre aporta Vinicius al Real Madrid. "Él lo intenta y le vamos a ayudar a intentarlo y jugar bien al fútbol", señaló. Y reconoció que su única "preocupación" con el brasileño "es que esté al cien por cien cada partido".



Las palabras de Zidane sobre Vinicius contrastaron con la forma en la que se refirió al noruego Martin Odegaard y su salida al Arsenal.



"Él quería salir y jugar. Lo hemos hablado tres veces y al final un jugador que quiere tener oportunidades en otro sitio, cuando es una demanda del jugador no hay que restar", dijo.



"Sabía lo de Martin, le dije que tenía que quedarse, luchar, pelear y tener tranquilidad porque lo necesitábamos. Era una petición mía, un jugador interesante para nosotros, pero no fue así y al final ha sido una decisión de todos", añadió. EFE