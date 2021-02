Nacho vuelve tras superar el coronavirus

Fútbol Español

Jueves 4| 8:33 am





Nacho Fernández, defensa español del Real Madrid, volvió a ejercitarse junto al resto de sus compañeros tras haber superado el coronavirus del que dio positivo el pasado 25 de enero, en una sesión en la que ya no estuvo el belga Eden Hazard, al que este miércoles se le diagnosticó una lesión muscular en "el recto anterior izquierdo".



Otro contratiempo más para el jugador llamado a ser la estrella ofensiva del equipo desde su llegada en verano de 2019, pero desde entonces ha sumado diez lesiones y se ha perdido más partidos (44) de los que ha podido disputar (35).



Sin embargo, la otra buena noticia para el francés Zinedine Zidane, además de la vuelta de Nacho, es que el capitán, Sergio Ramos, se ejercitó por segundo día consecutivo al mismo ritmo que sus compañeros y todo hace indicar que estará disponible para el partido de este sábado en el que el Real Madrid visita al Huesca (16:15 horas CET).



Alivio para el técnico galo ya que tras la expulsión del brasileño Éder Militao en la derrota contra el Levante del pasado fin de semana (1-2) se le complicaban las alternativas en el centro de la zaga.



Por su parte, los también lesionados Dani Carvajal, Lucas Vázquez y Rodrygo Goes todavía no pudieron incorporarse al grupo y alternaron trabajos sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Valdebebas con ejercicios en el gimnasio, donde se quedó en la jornada del jueves el uruguayo Fede Valverde.



El entrenamiento se centró en ejercicios de posesión y recuperación de balón, además de trabajo táctico y, como apuntó el club en su página web, finalizó con partidos en campos de reducidas dimensiones. EFE