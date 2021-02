Laporta y Font aseguran que Messi "genera más de lo que cobra"

Fútbol Español

Lunes 1| 8:25 am





Los candidatos a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta y Víctor Font aseguraron que Leo Messi "genera más de lo que cobra", después de que 'El Mundo' publicara el contrato del jugador argentino con la entidad azulgrana, desvelando que desde 2017 habría cobrado 511 millones de euros.



Laporta sentenció en una entrevista a 'El Món a Rac 1' que "Messi no ha arruinado el club, sino la anterior junta directiva" presidida por Josep Maria Bartomeu, "que perdió el raciocinio desde 2015".



De una forma muy parecida se expresó Font en el programa 'Más de Uno' de Onda Cero: "A Messi hay que hacer todo lo posible para retenerle, en el 2017 y hoy también. Messi genera eso y más para el club. Dar a entender que el Barça está arruinado por culpa de Messi es una conclusión absolutamente errónea".



A Laporta le "saben mal este tipo de noticias porque faltan el respeto al Barça" y consideró que "como hay un desgobierno en el club es más fácil que pasen estas cosas".



Además, opinó que lo importante "no solo es el retorno económico, ya que Messi genera un tercio de los ingresos del Barça, sino también el retorno emocional y deportivo, y los momentos vividos con él".



Respecto a cómo los periodistas consiguieron el contrato, el candidato explicó que tiene "la sensación de que ha sido una filtración". Pero espera "que no salga del propio club, aunque parece que va por aquí".



Según Laporta, "hay cinco personas del club que tienen la custodia del contrato de Messi: el presidente, el director general, el de recursos humanos, el del departamento jurídico y el director deportivo".



Y sentenció que, si gana las elecciones y vuelve a ser presidente, intentará "saber quién ha sacado esta información del club, si es que ha sido así".



También admitió que se ha enviado "mensajes puntuales" con Messi y que "ayer (domingo)" le escribió "para darle apoyo" después de la publicación del contrato.



Por su parte, Víctor Font, preguntado por si actualmente renovaría a Messi con las mismas cifras que Josep Maria Bartomeu lo hizo en 2017, opinó que ahora "la situación del club es muy diferente respecto a cuando se firmó el contrato, aunque la situación financiera y económica en 2017 ya empezaba a apuntar que iba por malos derroteros".



Por otra parte, el candidato explicó que "el problema del Barça es de masa salarial, pero no solo por Messi, sino por todos los jugadores".



"Messi siempre ha dicho que su ilusión sería quedarse y retirarse en el club, y hasta tener un rol aquí después de su retirada", dijo Font. "Ahí está la oportunidad de crear una situación en la que todo el mundo se sienta cómodo", añadió. Pero también puntualizó que "por encima de cualquier nombre, incluso del mejor de la historia, está el Barça".



De la misma manera que Laporta, Font aseguró que si gana las elecciones del 7 de marzo investigará "quién ha estado detrás de la filtración, porque es imprescindible saber qué ha pasado y depurar responsabilidades". Según él, "hay voluntad de hacer daño y hay que defender la institución y a uno de sus mejores activos, que es Messi".



El candidato Toni Freixa, por su parte, prefirió no dar su opinión a EFE sobre el asunto Messi: "No comentamos informaciones que forman parte de la privacidad de las personas como es un contrato profesional, sea de Messi o de cualquier otro jugador, que lamentamos que se haya hecho público". EFE