Simeone: "Necesitamos seguir agarrados al partido a partido"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, afirmó tras vencer su equipo al Cádiz (2-4) y afianzar su liderato, con 50 puntos en 19 partidos, y diez de ventaja sobre el segundo, que se deben de "alejar" de las opiniones que ya les postulan como campeones de Liga y que necesitan "seguir agarrados al partido a partido".







El técnico argentino resaltó en rueda de prensa las dificultades que tuvieron para imponerse en el Ramón de Carranza, donde dijo que el Cádiz, "con el 2-3", se metió en el partido y ello les obligó a "disputar hasta el final" el encuentro.







"Todos los partidos son un paso importante para llegar a los objetivos que uno busca durante la temporada. Ha sido un partido difícil, duro; ellos son estables, mantienen una dinámica de juego, con 2-3 nos metieron por los costados y nos hicieron disputar hasta el final", insistió.







Para el entrenador atlético, "en fútbol lo que nos toca es convivir con las situaciones diferentes, nos preocupamos por seguir en la misma línea y buscar mejorar", y añadió: "No teníamos a Carrasco y Mario (Hermoso), que estaban en un momento importante, y el equipo estuvo bien".







"Que se hagan un lugar otros jugadores, todo eso lo darán mejores entrenamientos, prestaciones, y una competencia que elevará al equipo", afirmó Simeone.







A su juicio, "defender bien da la posibilidad de estar en el partido y potenciar todo el talento que el equipo posee", al tiempo que consideró que "no hay una situación sin la otra para que las cosas sean como están siendo; la situación ideal es defender bien y ser contundentes".







Sobre las opciones de ganar la Liga, indicó que es "respetuoso con las opiniones de todos, en fútbol la opinión está generalizada y es normal que se debata, pero nos tenemos que alejar de eso", reiteró.







"Para seguir la línea necesitamos seguir agarrados al partido a partido, mejorar en cada entrenamiento, que haya mayor competencia entre nosotros. A fines de febrero llega la Champions y vamos a necesitar a todos, y lo que me preocupa es tener a todos de la mejor manera", añadió.







El gol de falta del uruguayo Luis Suárez, que significó el 0-1, vino después de haber tratado el asunto en un entrenamiento, según explicó.







"El otro día estábamos entrenando y comentamos que hacía tiempo que no marcábamos a pelota parada, y Luis (Suárez) nos dijo que había hecho goles en esa condición. Le dije que no le había visto tantas veces, por eso nos sonreímos cuando marcó", desveló Simeone.

