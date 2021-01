Pellegrini espera extraer en Copa ventaja anímica del empate logrado en liga

Fútbol Español

El chileno Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, ha admitido este lunes que la Real Sociedad es "un rival difícil" en los octavos de final de Copa del Rey que dirimen mañana con los donostiarras, pero cree que "vino muy bien" la forma en que le enjugó el sábado dos goles de desventaja en su duelo liguero.



Pellegrini advirtió que "en el fútbol no hay dos partidos iguales a pesar de que se dispute por los mismos equipos" con tan "poco tiempo" de diferencia e hizo votos por "superar la eliminatoria en casa, ojalá", para lo que ve al equipo capacitado porque "el aspecto físico es bueno" a pesar de "la cantidad de partidos importantes disputados este mes de enero".



El técnico santiaguino, que confirmó las bajas persistentes de Aitor Ruibal, Guido Rodríguez y Marc Bartra, prevé cambios en su once inicial porque "los cinco que entraron desde el banquillo dieron mucho en San Sebastián", especialmente el capitán, Joaquín Sánchez, cuya aportación "no puede sorprender a nadie".



Pellegrini recordó que su extremo diestro portuense "lleva una carrera muy dilatada y tiene una calidad indudable que le hace hacer las cosas difíciles más fáciles", lo que lo lleva a considerar que, "por su jerarquía y su trayectoria en este club, siempre va a ser un jugador muy importante".



Pese a la importancia del encuentro, el preparador bético recordó que "lo de mañana no es una final", aunque sí le "gustaría mantener la opción de acceder a la siguiente ronda" y por eso, "la mentalidad de los jugadores tiene que ser la de afrontar cada partido como una final".



La cuarta lesión de la temporada del portero chileno Claudio Bravo no le permitirá medirse a la Real Sociedad, lo que dará de nuevo la titular a Joel Robles quien tiene, según Pellegrini, "un respaldo absoluto del staff" porque "los resultados del último mes en los que lo ha jugado todo son muy buenos: el sábado, hizo una muy buena parada en el primer tiempo" a disparo de Jon Guridi, recordó.



Pellegrini se refirió a sus dos centrocampistas en estos momentos titulares para decir de Sergio Canales que "está pasando un momento muy bueno" y ha "alcanzado una cuota de gol que no es la que hace normalmente pero nada es fruto de la casualidad", y del marfileño Paul Akoukou, que "es joven e impetuoso y aún no controla bien todavía cuándo tiene que ir a por el balón y cuándo tiene que esperar" pero cree "que va a dar un gran nivel en el futuro". / EFE