El Arsenal pide la cesión de Martin Odegaard

Fútbol Español

Miércoles 20| 2:50 pm





Londres. El Arsenal ha solicitado al Real Madrid la cesión de Martin Odegaard, quien ha pedido la salida del club blanco al no disponer de minutos.



Según informa Sky Sports, el Arsenal estaría interesado en añadir al mediapunta noruego al equipo tras la salida de Mesut Özil, que no contaba para Mikel Arteta y se ha marchado al fútbol turco.



El Real Madrid está pensando la propuesta, según la citada fuente, mientras que el Arsenal podría enfrentar más competencia por el joven noruego, de otro club de la Premier League.



El futbolista volvió al Real Madrid el pasado verano tras un año cedido en la Real Sociedad, sin embargo, no ha gozado de los minutos que desearía y la gota que colmó el vaso fue no ser convocado para el encuentro de Copa del Rey contra el Alcoyano. EFE