Cien años del nacimiento de Zarra, leyenda del Athletic y del fútbol español

Este 20 de enero de 2021 se cumplen 100 años del nacimiento de Telmo Zarra, una de las mayores leyendas del Athletic Club, equipo del que sigue siendo su máximo goleador, y del fútbol español, que no olvidará jamás el tanto a Inglaterra que doblegó a los inventores del fútbol en el Mundial de Brasil 1950.



Pero Telmo Zarraonandia Montoya (Asua-Erandio/Bizkaia; 20-01-1921; Bilbao, 23-02-2006) fue más que eso. Fue un goleador entre goleadores y referencia máxima durante décadas para los delanteros centro, un puesto clave y decisivo en el juego.



Durante mucho tiempo fue el máximo goleador histórico de la liga española (251 dianas), una condición que mantuvo hasta la llegada de Leo Messi (455) y Cristiano Ronaldo (311), que le han superado.



Antes, había aguantado el envite de otros grandes como Hugo Sánchez (234), Raúl González (228), Alfredo Di Stéfano (227) o Enrique Castro 'Quini' (219).



Del torneo que sigue siendo el máximo goleador es del de Copa, con un total de 81 tantos. Además, en el palmarés de Zarra aparece un título de Liga, cinco de Copa y la Copa Eva Duarte, precursora de la actual Supercopa. Y, claro, la cuarta plaza con España en el Mundial de Brasil 1950.



También se mantuvo durante décadas como el jugador con más títulos de máximo goleador de la temporada liguera. Un total de seis trofeos 'Pichichi', al que da nombre otro de los grandes goleadores de la historia del Athletic. El primero que trascendió.



De un tiempo a esta parte Zarra da, además, el nombre al trofeo que distingue al máximo goleador nacional del curso liguero. Los Trofeos Pichichi y Zarra los otorga el diario 'Marca'.



Zarra es el máximo goleador de la historia del Athletic, con 335 tantos, muy por delante de otros acreditados y también legendarios artilleros como Agustín Sauto 'Bata' (208) o Daniel Ruiz-Bazán (199). Aritz Aduriz, el último gran goleador rojiblanco, marcó 172.



En la selección española, en una época de mucha menor actividad internacional, el ariete vizcaíno marcó 20 goles en 20 partidos.



El nombre de Zarra, no obstante, ha quedado ligado para la historia con los de sus cuatro compañeros de ataque en la delantera que conformó junto a Iriondo, Venancio, Panizo y Gainza.



Todos ellos iconos rojiblancos en la considerada segunda gran delantera del equipo vasco, dominador en el fútbol español en la primera mitad del Siglo XX.



Coincidiendo con el centenario del nacimiento del más prolífico de sus goleadores, el Athletic le ha tributado un homenaje a través de sus canales de comunicación.



Un trabajo en el que recuerdan la figura de quien en su día fue considerado en Estocolmo, en los previos de un partido de la selección española, como "la mejor cabeza de Europa después de la de Churchill'. Frase que ha quedado para los anales.



Recuerdan a Zarra los socios número 1 y 2 del Athletic, Ana Lekuona Agirre, de 98 años, y José María Abaitua Bilbao, de 96.



Para Lekuona, el gran '9' rojiblanco "tenía una cabeza prodigiosa" y, aunque "no hacía grandes jugadas, era el que estaba donde tenía que estar para meter el balón".



Abaitua considera que el ariete de Asua "era el que remataba" lo que generaba la "delantera soberbia" que tenía alrededor.



En el vídeo del Athletic se recuerdan también unas palabras de Zarra sobre la filosofía del Athletic de jugar con futbolistas "de casa", reafirmada estos días como pocas veces en mucho tiempo por la reciente conquista de la Supercopa de España ganando al Real Madrid en semifinales y al Barcelona en la final.



"Todos hemos estado siempre contentísimos y muy orgullosos de ser jugadores del Athletic. No sé si será porque todos los jugadores hemos sido, han sido y son de casa, que creo que es una cosa importantísima. Somos todos de una familia y eso no se paga con dinero", reflexionó un mito como ha habido pocos y que este martes, 20 de enero, hubiese cumplido 100 años. Los que tiene el Athletic, entrado 2021, son 123.



Antes de su fallecimiento en su casa, en Bilbao, con 85 años de edad, Zarra recibió en 1997 un homenaje del club rojiblanco, un partido en San Mamés contra un combinado de LaLiga; y un busto donado por 25 peñas rojiblancas en 2005 recuerda su figura en las instalaciones de Lezama, en las en las que entrena el primer equipo rojiblanco y juegan y se preparan sus equipos de cantera. EFE