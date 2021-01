Trippier entrena con el grupo pese a no poder jugar por la sanción

El jugador no estará disponible durante 10 semanas debido a la sanción impuesta por la FIFA / Foto

El lateral inglés Kieran Trippier, sancionado por la Federación Inglesa (FA) por incumplir la normativa sobre apuestas, se entrenó este miércoles junto a sus compañeros del Atlético de Madrid, aunque no podrá jugar mañana contra el Eibar (21.30 horas) al haber confirmado la FIFA su sanción.



La decisión del lunes de la FIFA -que al ratificar la sanción canceló la suspensión cautelar que permitió a Trippier jugar contra el Sevilla la semana pasada- impide al jugador disputar encuentros, pero le permite entrenar con la plantilla, según explican fuentes del club, que anunció el lunes que solicitaría la suspensión cautelar del castigo al Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS).



Por ello Trippier, que ayer trabajó al margen por molestias, estuvo junto al grupo en el Wanda Metropolitano.



Quienes no estuvieron con sus compañeros en la última sesión preparatoria antes del duelo en Ipurúa fueron el defensor Mario Hermoso, lesionado con un esguince de tobillo, y el capitán Jorge 'Koke' Resurreccion, sancionado por haber recibido la quinta amarilla y que se ejercitó aparte.



El resto de jugadores completaron una sesión en la que el mexicano Héctor Herrera se ejercitó con normalidad por tercer día consecutivo, lo que apunta a que deja atrás la lesión muscular que le ha mantenido fuera de los últimos siete encuentros oficiales.



No obstante, todo apunta a que arrancará en el banquillo, ya que Saúl Ñíguez formará en lugar del sancionado Koke, según los ensayos de la sesión del martes.



También el delantero francés Moussa Dembélé, cedido por el Olympique de Lyon hasta final de temporada, apunta a figurar en la lista de convocados para viajar a Eibar, donde podría tener sus primeros minutos como rojiblanco, aunque probablemente parta desde el banquillo. EFE