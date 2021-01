Cádiz y Levante igualan tras primera mitad vibrante y una segunda plana

Fútbol Español

Martes 19| 4:24 pm





Cádiz (España). El Cádiz y el Levante empataron a dos en el Carranza en un encuentro más atractivo en el primer tiempo, cuando llegaron los cuatro goles con un juego trepidante, aunque luego ambos equipos fueron de más a menos y les faltó energía para desequilibrar la contienda en una segunda mitad más plana y sin ocasiones claras.



Los cadistas se adelantaron muy pronto, a los 4 minutos por medio de Alberto Perea, aunque el Levante reaccionó y remontó con un doblete en sólo cuatro minutos de Roger Martí, en el 7 y el 11, una renta que neutralizó al filo de la primera media hora Juan Cala con un buen tanto de cabeza para dar paso a una segunda parte sin ritmo y con mayor dominio granota ante un Cádiz que se defendió bien.



El partido comenzó de manera trepidante y el Levante lo intentó en un disparo de falta directa de Carlos Clerc en el que intervino con una buena parada el argentino Jeremías Conan Ledesma en el primer minuto.



Respondió el Cádiz en una jugada de Alberto Perea, que recibió en el área un pase de Álex Fernández y tras recortar a su par batió a Aitor Fernández (m.4).



Se las prometía felices el equipo gaditano, pero el Levante no estaba por la labor de dejarle controlar el encuentro con la comodidad del marcador a favor.



Una conducción del francés Mickael Malsa, con envío a Sergio León y taconazo de éste para Jorge de Frutos, fue finalizada por Roger Martí a placer en lo que supuso el empate (m.7).



Con un Cádiz tocado por la igualada tan rápida del Levante, los granotas se pusieron por delante poco después. Clerc subió la banda hasta la línea de fondo para levantar la cabeza y ver en el primer palo a Roger, que de nuevo batió a Ledesma (m.11) con un disparo certero.



El Levante pasó a controlar el partido, dándole al juego el ritmo preciso para atorar cualquier reacción del Cádiz, que, sin embargo, volvió a colocar el empate en el marcador al filo de la media hora, al rematar de cabeza Juan Cala un saque de esquina, sin que Aitor pudiera detener el balón (m.28).



En el último cuarto de hora de este periodo, sólo hubo que destacar un disparo de Malsa que detuvo el meta local Ledesma.



Tras una primera parte entretenida y con alternativas en el marcador, en la reanudación el Levante pasó a ejercer el dominio del partido, aunque le faltó más profundidad y pegada para llevar algo más que un punto del Carranza.



Una pared entre José Luis 'Comandante' Morales y De Frutos pudo suponer gol de este último, aunque Ledesma lo evitó en una rápida salida para abortar el disparo del levantinista (m.51).



El Levante siguió dominando el balón, con mayor tiempo de posesión que un Cádiz bien situado atrás pero sin salida hacia el ataque.



La zaga del equipo gaditano estuvo rápida para obstaculizar otras dos acciones peligrosas del Levante. La primera, a cargo de Sergio León, que se plantó en el área tras un pase de Morales (m.57); y la siguiente, cuando milagrosamente para su equipo se anticipó Iza Carcelén a un pase de Roger que León iba a rematar en boca de gol (m.70).



El desgaste del primer tiempo hizo mella en ambos equipos a medida que avanzó la segunda parte, con lo que al final firmaron unas tablas que deja a ambos en una zona templada de la tabla, pero advertidos de que no pueden ceder terreno para no complicarse



- Ficha técnica:



2 - Cádiz: Ledesma; Iza Carcelén, Cala, Alcalá, Jairo; Garrido, Jonsson (Bodiger, m.86), Álex Fernández, Perea (Salvi, m.67); Negredo (Alejo, m.74), Lozano (Giménez, m.86).



2 - Levante: Aitor; Miramón, Duarte, Postigo (Vezo, m.65), Clerc; Radoja, Malsa (Melero, m.65), De Frutos (Son, m.87), Morales; León (Rochina, m.86), Roger (Dani Gómez, m.70).



Goles: 1-0, M.4: Perea. 1-1, M.7: Roger. 1-2, M.11: Roger. 2-2, M.28: Cala.



Árbitro: Del Cerro Grande (Comité Madrileño). Amonestó con cartulina amarilla al visitante Duarte y a los locales Lozano, Cala y Alcalá.



Incidencias: Partido de la decimonovena jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Ramón de Carranza sin público. EFE