El Getafe toma aire y prolonga la caída del Elche

Fútbol Español

Lunes 11| 5:45 pm





Elche (Alicante, España). El Getafe puso fin a su mala racha de resultados al ganar por 1-3, en un duelo directo por la permanencia, a un Elche que sigue en caída libre tras un partido en el que el equipo madrileño supo reaccionar al tempranero gol del conjunto ilicitano y aprovechar la expulsión del local Marcone al principio de la segunda parte.



El conjunto de José Bordalás, en el que debutaron Aleñá y Kubo, se aleja del descenso y hunde un poco más en la parte baja de la tabla al grupo de Jorge Almirón, que ya enlaza once jornadas consecutivas sin ganar.



El encuentro entre necesitados no pudo comenzar mejor para el Elche, que a los tres minutos de juego lograba adelantarse en el marcador gracias a un tanto de Raúl Guti tras un preciso centro de Barragán.



El gol enrabietó al Getafe, que asumió el control absoluto del juego. El equipo de José Bordalás fue a buscar al Elche en su propia área con una fuerte presión y comenzó a generar llegadas y ocasiones, sobre todo a balón parado.



El Elche, que recuperó el esquema defensivo de tres centrales, no tuvo capacidad para asociarse en ataque y sus únicas opciones ofensivas se limitaron a las acciones de estrategia.



Tras una fase de juego bronco, salpicada con una tangana y varias tarjetas, el Getafe alcanzó por fin su objetivo por medio de Cucurella, quien cabeceó de forma inapelable a la red un centro desde una banda.



El conjunto ilicitano, que había perdido por lesión a su goleador Boyé al cuarto de hora, despertó y tuvo su ocasión más clara en las botas de Pere Milla, pero el catalán, casi a puerta vacía, se encontró con la respuesta de Rubén Yáñez, quien salvó de manera espectacular un gol cantado.



El encuentro se le puso cuesta arriba al Elche en el inicio del segundo periodo, cuando Marcone, a los cinco minutos, fue expulsado tras ser sancionado con la segunda amarilla y Fidel, uno de sus atacantes más en forma, abandonó el campo tras una lesión muscular.



El partido se convirtió en un monólogo del Getafe, que tuvo la ocasión de marcar con un disparo de Mata que salvó Edgar Badía.



Bordalás hizo debutar a Take Kubo para dinamizar el ataque y no tardó en ser determinante. Mata aprovechó un rechace de Edgar Badía a disparo seco del japonés para marcar a placer el segundo gol del Getafe.



El Elche, en inferioridad numérica y sin argumentos ofensivos, no tuvo capacidad de respuesta ante el Getafe. El equipo madrileño aún tuvo la opción de aumentar su renta, ya en los últimos instantes, con un nuevo gol, anotado por Ángel de penalti.



En pleno festival visitante, Mata tuvo dos claras ocasiones de gol para haber aumentado la diferencia ante un Elche hundido, desfondado y desmoralizado por su mala dinámica.



- Ficha técnica:



1 - Elche: Edgar Badía; Barragán, Gonzalo Verdú, Diego González (Dani Calvo, m.67), Josema; Josan (Víctor, m.67), Marcone, Raúl Guti (Nino, m.67), Fidel (Mfulu, m.55), Rigoni y Lucas Boyé (Pere Milla, m. 14).



3 Getafe: Rubén Yáñez; Damián (Nyom, m.92), Djené, Cabaco, Olivera; Aleñá, Arambarri, Maksimovic (Take Kubo, m.64), Cucurella; Portillo (Ángel, m. 80) y Mata.



Goles: 1-0, m.3: Raúl Guti. 1-1, m.38: Cucurella. 1-2, m.68: Mata. 1-3, m.85: Ángel, de penalti.



Árbitro: Munuera Montero (Comité Andaluz). Mostró tarjeta amarilla a Damián Suárez y Aleñá por el Getafe, y a Nino, Rigoni y Marcone (2) por el Elche, por lo que fue expulsado en el minuto 51.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimoctava jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Martínez Valero a puerta cerrada. EFE