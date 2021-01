Vesga: "La renovación me transmite que el club cuenta conmigo"

Fútbol Español

Jueves 7| 1:20 pm





Mikel Vesga confesó sentirse "muy contento" por la ampliación de su contrato con el Athletic Club hasta el 30 de junio de 2024, anunciada este jueves, porque le "transmite la seguridad de que cuentan" con él con miras al futuro.



"Es un día muy especial. Ha sido fácil y eso demuestra el interés que han tenido ellos en que yo continúe. Acabando contrato podía haber otras opciones, pero lo que realmente quería es estar aquí y cuando se dio la oportunidad de hablar no hubo ningún problema", explicó el centrocampista.



Vesga, de 27 años, añadió que los 50 millones de euros que figuran en su cláusula de rescisión son "algo secundario" a lo que no da la "importancia que quizás puede significar ese número".



El centrocampista, que desde el pasado noviembre está encontrando una continuidad en las alineaciones de la que no había disfrutado en sus tres campañas anteriores en el primer equipo, admitió que "en los momentos malos uno se plantea muchas cosas, pero hay que ser constantes y estar preparado para cuando toque jugar".



En ese sentido agradeció al anterior técnico, Gaizka Garitano, las "oportunidades" que le ofreció porque le han ayudado a "tener más confianza".



"Personalmente ha sido un entrenador importante para mi. Es de aquí, sabemos lo que siente por este club, cómo lo cogió y cómo lo ha dejado. Solo hay mensajes positivos para él y su cuerpo técnico. Lo que han hecho es muy bueno y nos ha dado mucha pena", señaló sobre el técnico destituido el pasado domingo.



Vesga, no obstante, cree que "seguro que la decisiones serán para mejorar y seguir creciendo" de la mano de Marcelino García Toral, quien, según ha dicho, llega con un "estilo de juego" que les va "a venir muy bien" y del que ayer, en el partido frente al FC Barcelona, "se empezaron a ver las primeras pinceladas".



"Han sido 48 horas muy intensas, seguro que para él también, pero nos dejó claro que quiere que seamos verticales, que miremos hacia adelante y hagamos transiciones rápidas. Por momentos ayer se pudo ver un poco de eso", añadió.



Dentro de "un mes con mucho ajetreo" y con partidos "contra muy buenos rivales con poco tiempo para prepararlos" el Athletic visitará el sábado el Wanda Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid, al que "siempre es difícil meterle mano".



"De todas formas ante estos rivales somos capaces de hacer grandes partidos y creo que el sábado ser uno de ellos", concluyó. EFE