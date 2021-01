Maxi salva al Valencia ante el Cádiz

Fútbol Español

Lunes 4| 7:08 pm





Valencia. El Valéncia, con un gol del uruguayo Maxi Gómez, y Cádiz, que tomó ventaja gracias al hondureño Choco Lozano, empataron en Mestalla en un choque dominado por los locales, pero en el que los andaluces se defendieron con solvencia y supieron, sobre todo al final, crear problemas al contragolpe al conjunto local, que no mejora y sigue en la zona baja de la tabla.



El compromiso de los jugadores del Valencia no dio más que para empatar, mientras que el del Cádiz sirve para afianzar al equipo en la zona media de la tabla.



A diferencia de sus últimos partidos, el Valencia se vio obligado a asumir el protagonismo del choque desde el principio, ya que el Cádiz cedió terreno y obligó a los locales a llevar la iniciativa.



Al equipo de Javi Gracia, que comenzó el choque en zona de descenso, le costaba llegar con claridad a la meta de Ledesma, mientras que el conjunto gaditano dispuso de un par de ocasiones, aunque no muy claras en el tramo inicial del choque.



Insistía el Valencia por ambas bandas, pero sin que el balón llevara con claridad a las inmediaciones de Maxi Gómez y de Gameiro, este último hasta el minuto 25 en el que fue sustituido por lesión por Kang In Lee.



A partir de ese momento, los valencianistas fueron mas profundos, aunque no lo suficiente como para inquietar la meta de Ledesma, que siempre estuvo bien arropado por sus compañeros de retaguardia.



Esta tónica se mantuvo tras el descanso, aunque el partido fue algo más dinámico y con más alternativas ante ambas porterías, pero con un equipo local más impreciso, tanto en ataque como en defensa, que en la primera mitad.



Con las fuerzas parejas, el equipo gaditano creció y fruto de su mejoría fue el gol de chilena con el que el Choco Lozano abrió el marcador.



El Valencia, obligado a buscar la igualada, metió al Cádiz en su parcela, pero no dispuso de opciones para empatar ante un rival muy compacto y que no descartaba cerrar el partido en un contragolpe o en un balón parado y mandó al poste un balón en el minuto 72.



Javi Gracia metió a Blanco, Vallejo y Sobrino para encerrar al Cádiz en su área de cara al cuarto de hora final y en uno de sus muchos ataques, un centro de Gayá acabó con un cabezazo de Maxi Gómez que niveló el encuentro.



A partir de ahí, minutos de agobio absoluto ante la meta de Ledesma y contragolpes peligrosos ante la de Jaume Doménech que mantuvieron la emoción hasta el último suspiro del encuentro.



Ficha técnica:



1 - Valencia: Jaume Doménech, Thierry, Diakhaby, Hugo Guillamón, Gayà, Musah (Manu Vallejo, m.64), Carlos Soler, Wass (Rubén Sobrino, m.76), Cheryshev (Alex Blanco, m.64), Gameiro (Kang In Lee, m.25) y Maxi Gómez.



1 - Cádiz: Ledesma, Isaac Carvajal, Cala, Alcalá, Espino, Álex Fernández (Alberto Perea, m.88), Jonsson, Fali, Jairo (Akapo, m.46), Lozano (Malbasic, m.73) y Negredo (Álvaro Giménez, m.73).



Goles: 0-1, m.59: Lozano. 1-1, m.79: Maxi Gómez



Árbitro: Medié Jiménez (comité catalán). Amonestó por parte del Valencia a Cheryshev y Hugo Guillamón y por el Cádiz a Lozano y Negredo.



Incidencias: partido disputado en Mestalla a puerta cerrada. EFE