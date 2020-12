El Real Madrid descarta realizar nuevos fichajes en enero

Fútbol Español

Martes 29| 3:08 pm





Zinedine Zidane está contento con lo que tiene y no quiere ningún movimiento más en su plantilla, ni de entrada ni de salida. Por ello, 'AS' publica que el Real Madrid no hará ningún nuevo fichaje en este mercado de invierno.

El club mantendrá el equipo con el que empezó la temporada porque el técnico no ha pedido ningún refuerzo. Quiere sacar provecho de lo que hay en la plantilla y también entiende que la situación económica no está para dispendios.

La entidad blanca cerró el curso con un superávit ajustado y no hará esfuerzos hasta el verano que viene, cuando podrá todo lo que tenga para cumplir la hoja de ruta que lleva hacia Kylian Mbappé.

Pero ni habrá fichajes, ni ventas, tal y como pide Zidane. Este mismo martes, el citado medio hababa de que Isco había pedido marcharse y quería volver con Julen Lopetegui al Sevilla. Sin embargo, los hispalenses tendrán que esperar hasta verano.

Aparentemente, el propio entrenador madridista se ha negado en rotundo a que Isco se marche en este mes de enero. Y la misma situación hay con Jovic, quien también quería irse al menos cedido, pero 'Zizou' quiere tenerle en la plantilla.

Fuera está Takefusa Kubo. El japonés no tiene sitio en el Villarreal y el Real Madrid espera recuperarle en las próximas semanas, pero no para que se quede en el equipo, sino para buscarle una nueva salida. Presumiblemente, al Getafe. /Reuters