David Silva vuelve al once de la Real y Joao Félix se queda en el banquillo

La vuelta de David Silva, tras perderse siete de los últimos ocho partidos en los su equipo no ha ganado, es la principal novedad en el once titular de una Real Sociedad sin Mikel Oyarzabal ante el Atlético de Madrid, que repite casi el equipo que jugó contra el Elche, con una variante importante, como es la entrada de Ángel Martín Correa por Joao Félix.



Los atléticos van con todo y en el once de Diego Pablo Simeone está también un centro del campo con muchos recursos, el mismo que brilló en el último partido y en ataque el uruguayo Luis Suárez, tras sus dos goles al Elche, se mantiene como pareja de Correa.



La Real, que podría empatar a los rojiblancos si les gana esta noche en el Reale Arena, recupera a Monreal tras ser suplente contra el Levante, y apuestan por Willian José como referencia de ataque, con Mikel Oyarzabal a la espera de minutos en el segundo tiempo.



La Real Sociedad se con Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Zubimendi, Merino, Silva; Portu, Willian José y Barrenetxea.



El Atlético de Madrid, con Oblak; Trippier, Savic, Hermoso, Felipe; Carrasco, Llorente, Koke, Lemar; Correa y Luis Suárez. / EFE