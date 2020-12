Simeone apuesta por Lemar y deja a Saúl en el banquillo

Fútbol Español

Sábado 19| 8:33 am





El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, decidió apostar por el francés Thomas Lemar, autor de dos goles en los últimos cuatro partidos en el once inicial contra el Elche en detrimento de Saúl Ñíguez, que iniciará el encuentro en el banquillo.



Lemar, que marcó el primer gol de la eliminatoria de la Copa del Rey ante el Cardassar (0-3) y también anotó ante el Valladolid (2-0) forma parte de un centro del campo que completan Marcos Llorente, 'Koke' Resurrección y el belga Yannick Carrasco, por detrás del uruguayo Luis Suárez y el portugués Joao Félix, que forman en ataque, por lo que Diego Costa esperará su oportunidad en el banco.



El once rojiblanco lo completan el portero esloveno Jan Oblak, de vuelta tras descansar en la Copa y una defensa que vuelve al sistema de dos centrales y dos laterales, con el inglés Kieran Trippier en la derecha, el montenegrino Stefan Savic y Mario Hermoso como centrales, y el brasileño Renan Lodi como lateral izquierdo.



El Elche juega con el once previsto, con la única sorpresa del ingreso en la alineación del canterano John en el centro de la defensa en lugar de Diego González, que se ha quedado fuera de la convocatoria a última hora por molestias.



El once del técnico argentino Jorge Almirón es el formado por Edgar Badía; Barragán, Gonzalo Verdú, John, Josema; Josan, Marcone, Guti, Fidel; Tete Morente, y Lucas Boyé. EFE