Gracia: "El Barcelona está cada día mejor"

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, dijo que ve al Barcelona “cada día mejor” y señaló que espera que su equipo, en el encuentro que disputarán en la Liga este sábado en el Camp Nou, tenga la mentalidad de “ser agresivo con y sin balón”.



El técnico apuntó que los partidos del equipo catalán “tienen mejor nivel cada vez y fruto de ello es la dinámica de buenos resultados de sus últimos compromisos, como muestra su victoria ante la Real Sociedad, que es uno de los mejores equipos de la liga”.



Pero Gracia no quiso entrar en el sello que ha introducido Ronald Koeman en el equipo. “Es una etapa de cambios pero sobre su entrenador igual vosotros tenéis más conocimiento porque estuvo aquí”, recordó a los periodistas.



El entrenador del Valencia avanzó que ante el Barcelona cuesta mantener la posesión y deberán hacer un buen trabajo defensivo”.



“Antes de los partidos sólo contemplamos la opción de ganar pero a lo largo del mismo pasan muchas cosas. Veo al equipo muy motivado y responsabilizado por la necesidad de los puntos”, aseguró.



“Nuestra realidad es la de tener que competir y sufrir mucho los partidos para conseguir buenos resultados y creo que va a ser una constante, para nosotros y para muchos equipos”, añadió.



Gracia dijo que está de acuerdo con “muchas de las cosas que se dicen” sobre el mal juego del equipo. “Lo percibo, lo siento y soy el máximo responsable de que eso mejore”, reconoció el técnico, quien añadió que uno de esos aspectos es la construcción del juego ofensivo.



“Sobre opciones de jugadores y sistemas, uno siempre le da vueltas pero generar juego no es sólo responsabilidad única y exclusiva de centrocampistas. Es una labor de todo el equipo que empieza desde el portero. Esta localizado, y asumido que tenemos que mejorar y en eso estamos trabajando. Confío en que lo haremos mejor día a día”, explicó.



Gracia no quiso entrar en si vería normal que el club se replanteara su continuidad. “No es mi labor”, señaló.



El técnico confirmó que podrá contar con el uruguayo Maxi Gómez y con el internacional español José Luis Gayà y destacó que este es “muy importante por lo que aporta en el campo y fuera”. EFE