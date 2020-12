Simeone: "Siento admiración por el rival"

Fútbol Español

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este viernes "admiración" por el Real Madrid, sus futbolistas y Zinedine Zidane, a los que se enfrentará en un derbi "muy bonito" y "muy importante", al tiempo que destacó "el gen del gol" de Luis Suárez, del que espera su "mejor" versión este sábado.



"Es un partido con futbolistas fantásticos en los dos equipos. El Madrid lleva muchísimos años compitiendo al mejor nivel. Se siente admiración también por el rival, por los futbolistas que tiene y que se siguen manteniendo vigentes pese a la edad que llevan, 33, 34, 35, y compitiendo con la juventud en la cabeza. Eso es de admirar, por más que sea un rival histórico para nosotros", declaró durante la rueda de prensa telemática antes del entrenamiento vespertino.



"El Real Madrid ha mejorado en los últimos partidos. Hizo un buen encuentro en Sevilla, con seguridad defensiva. Creo que ha mejorado muchísimo defensivamente, trata de presionar en campo rival posicionalmente hasta con duelos de uno contra uno y luego retrocede para protegerse y aprovechar la velocidad, sobre todo si juegan Vinicius, Rodrygo o Lucas", enfocó el preparador rojiblanco.



"Después, tiene las características de Asensio, que es diferente, y mucho juego asociado en mitad de campo con los centrocampistas que de toda la vida juegan en el Madrid. Todo ese crecimiento lo estamos viendo, sobre todo en el último partido que han jugado", analizó Simeone, cuyo equipo lidera la clasificación y aventaja en seis puntos -con un partido menos- al Real Madrid.



No opinó sobre si el Atlético es o no favorito a la Liga, tal y como dijo horas antes Zidane, del que Simeone destacó que "transmite seguridad y confianza". "Es un futbolista que fue ganador y es un entrenador que es ganador. Es un lugar privilegiado para pocos y él lo ha logrado mantener con mucha humildad y respeto hacia todos los que hemos competido contra él. Eso sí que es admirable", enfatizó.



Ni dio ninguna pista de la alineación en la rueda de prensa. Ni siquiera si en él estará Luis Suárez. "Es un jugador muy importante para nosotros. Tiene el gen del gol dentro de él y es un partido muy importante para él y para el equipo. Ojalá que pueda dar lo mejor de él el tiempo que esté en el campo", valoró Simeone, que también fue preguntado por el capitán, Koke Resurrección, al que dio "las gracias por todo" lo que está "dando" al conjunto rojiblanco.



Tampoco si jugará Héctor Herrera. "Como cualquiera de los futbolistas que está a disposición, está con opciones de jugar", expresó sobre el centrocampista mexicano, al tiempo que recordó que el encuentro le permite hacer cinco cambios.



"Eso siempre es bueno cuando un grupo está bien como el nuestro. Esperemos que sigamos teniendo esa constancia en la posibilidad de quién entra y quién sale responder buscando lo mejor para el equipo", expuso Simeone, con una cantidad de opciones del más alto nivel en la actualidad para armar su alineación en cada encuentro.



"No tengo ninguna mala suerte. Tengo suerte de tener futbolistas que están muy bien y compiten por el club, al que tienen que darle el máximo en el tiempo que les toque jugar. Es el único camino que conozco. No hay otro espacio para conversar. Lo único que sirve es servirle al equipo y ponerse a disposición de lo que necesita. En ese lugar hay muchos. El fútbol se juega en equipo y necesitamos de todos", insistió en la víspera del derbi. Otra prueba de fuego. EFE