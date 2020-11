Bordalás: "La burbuja y los protocolos exhaustivos se rompen con selecciones"

Fútbol Español

Sábado 21| 10:02 am





Getafe (Madrid), 21 nov (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, se mostró crítico este sábado en rueda de prensa con los casos de contagios por coronavirus durante las concentraciones internacionales y recordó que los "controles exhaustivos" se rompen cuando hay encuentros de selecciones.







Nombres importantes como el uruguayo del Atlético de Madrid Luis Suárez o el serbio del Real Madrid Luka Jovic no podrán jugar esta jornada tras dar positivo por covid-19 mientras estaban concentrados con los equipos de sus países. Cuestionado al respecto, el técnico del Getafe reconoció no estar contento con esas situaciones.







"No me parece bien, estamos viendo que jugadores que van a afrontar partidos con su selección, se contagian. Todos los protocolos tan exhaustivos, que estamos en una burbuja llevando mucho cuidado, se rompen cuando van con las selecciones. Corremos un riesgo enorme", explicó.







Bordalás no quiso comentar la acción del uruguayo Erick Cabaco, que durante el partido frente al Villarreal fue sustituido en la primera parte y se marchó visiblemente enfadado. Esta semana, pidió perdón a través de un vídeo difundido por el club madrileño.







"Ese tema no voy a volver a hablar. Es un tema que han pasado dos semanas y es un tema que no quiero hablar", concluyó. EFE