LaLiga vuelve entre virus con un Atlético-Barça

Fútbol Español

Jueves 19| 8:04 am





LaLiga Santander vuelve a escena después de doce días de parón con un plato fuerte como el Atlético de Madrid-Barcelona, en una jornada en la que la Real Sociedad defenderá el liderato que mantiene con dos puntos de ventaja sobre el Villarreal, el equipo que recibe al Real Madrid, y tres sobre los rojiblancos.



La inyección de optimismo que la selección ha dado al fútbol español y su brillante clasificación para la fase final de la Liga de Naciones deja paso al curso, que se reanuda con las secuelas de lesiones de los partidos internacionales y con nuevos contagios de covid-19 desperdigados.



Entre ellos están los uruguayos Luis Suárez y Lucas Torreira por un brote en su selección, que impedirá el esperado reencuentro del primero con su exequipo. El Atlético-Barça es el gran duelo de la décima jornada y otra oportunidad para que Diego Pablo Simeone trate de conseguir lo que hasta ahora no ha podido, ganar al Barça en Liga.



Víctimas del virus FIFA faltarán el mexicano Héctor Herrera y Sergio Busquets en el once azulgrana, muy pendiente de Leo Messi que ayer alzó la voz al volver de jugar con Argentina. El capitán dijo estar harto de "ser siempre el problema de todo en el club" como respuesta a unas palabras del exagente de Antoine Griezmann, que le acusó de controlar todo en el Barcelona.



El partido del Wanda Metropolitano será el último del sábado y antes se habrá jugado el Villarreal-Real Madrid, con el once blanco mermado por lesiones y la evolución de Sergio Ramos y Raphael Varane, aunque con Casemiro ya recuperado de la covid-19.



El equipo de Inai Emery es segundo, a dos puntos de la Real Sociedad, y examinará al once de Zidane después del extraño partido de los tres penaltis perdido en Valencia (4-1)



Levante-Elche y Sevilla-Celta serán los otros duelos del sábado. Los de Paco López, que abren el trío de descenso, recuperan en el primero al internacional costarricense Óscar Duarte limpio de virus, ante un rival bien situado en mitad de la tabla después de sumar su segundo empate ante el Celta.



Los gallegos, a un punto de la zona roja, estrenarán una nueva etapa en Sevilla. Debutará el técnico argentino Eduardo “Chacho” Coudet, recambio de Óscar García Junyent, que vuelve para enderezar el rumbo del equipo en el que jugó en la campaña 2002-2003 y que solo ha ganado un partido de nueve.



Celta y Sevilla juegan ligas distintas, aunque los de Julen Lopetegui, con el positivo de Carlos Fernández confirmado en las últimas horas, están lejos del equipo que habitualmente pelea en la zona alta de la tabla. Diez puntos le separan de la Real Sociedad.



Imanol Alguacil y sus hombres ya sabrán qué han hecho sus perseguidores cuando salten al campo el domingo en Cádiz, un rival que tradicionalmente se le ha dado bien y que afrontará el primer encuentro de los cuatro de sanción a su entrenador, Álvaro Cervera.



Las críticas de éste hacia los árbitros después del partido con el Granada se han transformado en un castigo que por contra no tendrá que cumplir el técnico del Betis, Manuel Pellegrini, cuyo expediente por el mismo motivo se ha cerrado sin sanción por el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol. El chileno podrá dirigir el lunes a su equipo en San Mamés en el cierre de la jornada.



Ésta se abrirá mañana en El Sadar, donde Osasuna, que ha perdido sus dos últimos choques, con Atlético y Sevilla, se medirá al Huesca en un duelo decisivo para los oscenses. Son los únicos que aún no han ganado un partido en Liga y el último empate con el Eibar les situó últimos, aunque con los mismos puntos que Valladolid y Levante.



El Valladolid jugará ante el Granada, que intenta recuperar la normalidad después de los contagios que condicionaron su último choque liguero en San Sebastián, y los partidos Alavés-Valencia y Eibar-Getafe pueden deshacer la igualdad a puntos que tienen los equipos locales próximos a la zona baja y también la de los visitantes, ambos con 11 puntos como Elche y Barcelona.



== LaLiga Santander (10a jornada)



. Viernes 20-nov



21.00 Osasuna-Huesca



. Sábado 21-nov



14.00 Levante-Elche



16.15 Villarreal-Real Madrid



18.30 Sevilla-Celta



21.00 Atlético de Madrid-Barcelona



. Domingo 22-nov



14.00 Eibar-Getafe



16.15 Cádiz-Real Sociedad



18.30 Granada-Valladolid



21.00 Alavés-Valencia



. Lunes 23-nov



21.00 Athletic Club-Betis



(- 1 GMT). / EFE