Plantilla del Granada confinada hasta el domingo para evitar casos de COVID-19

La mayoría de jugadores y técnicos del Granada español que estuvieron presentes en el partido de la Liga Europa en Chipre tendrán que permanecer confinados en sus respectivos domicilios hasta el próximo domingo, debido a los casos de la covid-19 que se han dado en el seno de la plantilla.



La medida, anunciada por el Granada tras habérselo comunicado LaLiga este mismo lunes, consiste en un confinamiento de diez días que empezaron a contar el pasado viernes, cuando el equipo regresó a España tras disputar el encuentro ante el Omonia Nicosia.



El próximo domingo, todos los jugadores y técnicos confinados se someterán a test PCR para confirmar si pueden incorporarse a los entrenamientos a partir del lunes, explicó en una rueda de prensa este lunes el director deportivo del Granada, Fran Sánchez.



No tienen que cumplir este confinamiento los miembros de la plantilla que hayan superado ya la covid-19 y tengan anticuerpos de la enfermedad y aquellos que no formaron parte de la expedición a Chipre.



Los jugadores que tienen que permanecer confinados son los mismos que no pudieron participar este domingo en el partido de LaLiga Santander disputado en San Sebastián ante la Real Sociedad, un choque que "se tenía que haber aplazado y que se disputara en condiciones de igualdad", según Sánchez.



El director deportivo del Granada reconoció que "todos los días de la pasada semana fueron muy duros, y especialmente los de ayer (domingo)" pero que trataron de adaptarse "a las circunstancias".



"Fue un día surrealista porque no daba crédito a todo lo que pasaba. Es algo que no se merece este club y este equipo", apuntó sobre el hecho de que el Granada tuviera que jugar ante la Real Sociedad después de que ni LaLiga ni la Real Federación Española de Fútbol accedieran a aplazar el encuentro. EFE