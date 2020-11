Real Sociedad venció a un Granada con bajas

Fútbol Español

Domingo 8| 1:59 pm





La Real Sociedad volvió al liderato tras ganar por 2-0 a un Granada desconocido por las bajas, en un partido decidido en una gran primera mitad de los donostiarras y que tuvo tres penaltis, dos para los locales, que sólo convirtieron uno, y un tercero fallado por el venezolano Darwin Machís en el tiempo de añadido.



El choque parecía abocado al triunfo local porque el Granada visitó San Sebastián sin su entrenador y sólo con siete jugadores de la primera plantilla debido al coronavirus.



La superioridad local fue constante desde el primer minuto y la Real gozó de ocasiones para haber marcado antes, pero su primer tanto tardó en llegar 22 minutos, cuando Aritz desvió un balón aéreo a la posición en la que Monreal esperaba su oportunidad para rematar a gol.



Poco tardó en llegar el segundo, gracias a un claro penalti de Pepe Sánchez que no desaprovechó Mikel Oyarzabal para marcar desde los once metros y seguir infalible en esa suerte en su carrera profesional.



No tuvo la misma fortuna Willian José en el segundo tiempo. Oyarzabal le cedió otro penalti cometido por el Granada sobre Guridi y señalado a instancias del VAR, pero el brasileño lo desaprovechó al adivinar su intención Ángel Jiménez para evitar el tercero del conjunto vasco.



Cuando el árbitro miraba ya el tiempo trascurrido de la prolongación y la Real estaba con uno menos, se produjo otro penalti, de David Silva. Lo lanzó Darwin Machis, pero no pudo superar a Remiro.



- Ficha técnica:



2 - Real Sociedad: Remiro; Zaldua (Zubeldia, min. 61), Aritz, Le Normand, Monreal (Aihen, min. 78); Zubimendi, Merino (Guridi, min. 46), Silva; Oyarzabal (Merquelanz, min. 61), Januzaj (Portu, min. 62) y Willian José.



0 - Granada: Ángel; Kenedy (Robi, min. 46), Pepe, Ruiz (Brunet, min. 67), Barcia; Eteki, Machís, Nehuén; Suárez, Molina (Bravo, min.76) y Soldado (Plomer, min, 46).



Goles: 1-0, min. 22: Monreal. 2-0, min. 26: Oyarzabal, de penalti.



Árbitro: Del Cerro Grande (Madrid). Mostró tarjeta roja directa a Le Normand en el minuto 86. Amonestó a Merino, Silva y Barcia.



Incidencias: partido de la novena jornada disputado en el estadio Reale Arena a puerta cerrada. EFE