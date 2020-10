Betis - Elche: Disipar dudas o ratificar sensaciones

Fútbol Español

El Betis-Elche que se disputa el domingo en el estadio Benito Villamarín reúne a dos equipos con trayectorias cruzadas, el sevillano, que acumula cuatro derrotas en siete partidos, las dos últimas consecutivas, y que quiere disipar las dudas que crea, y el alicantino, uno de los ascendidos este curso que espera ratificar las buenas sensaciones que da hasta el momento.



La formación que entrena Manuel Pellegrini perdió sus dos últimos partidos, la pasada jornada en el campo del Atlético de Madrid (2-0) y en la anterior como local frente a la Real Sociedad (0-3), lo que hace dudar de la seriedad defensiva que pretende como base del juego el preparador chileno y también de la efectividad de sus delanteros.



En estas circunstancias se encuentran con el Elche, que tiene una estadísticas en el Villamarín que dicen que ha ganado los tres últimos encuentros que ha disputado en el estadio bético y que la última victoria casera contra los ilicitanos, y la única durante este siglo, fue en un duelo copero de la temporada 2007-08 (3-0).



Para el domingo, Pellegrini tiene problemas en la defensa, pues el lateral derecho brasileño Emerson Royal, ausente por lesión en los dos últimos partidos, ha trabajado al margen del grupo casi toda la semana y su sustituto natural en la posición, Martín Montoya, fue expulsado en el Wanda Metropolitano y debe cumplir un encuentro de suspensión.



Otro jugador que no estuvo en Madrid por lesión fue el central brasileño Sidnei Rechel da Silva y sigue con su proceso de alcanzar la mejor forma física, al igual que el centrocampista mexicano Andrés Guardado y el delantero Juanmi Jiménez.



Con todo ello, Pellegrini apurará hasta el final para decidir la alineación, aunque, si no lo ve claro con Emerson, podría desplazar a la derecha al argelino Aïssa Mandi y meter junto a Marc Bartra a Víctor Ruiz, uno de los refuerzos de esta campaña.



También tiene la posibilidad de salir desde el inicio por el joven lateral izquierdo Juan Miranda, cedido este curso por el Barcelona y que podría desplazar a la suplencia a Álex Moreno.



Otra decisión del chileno será la del hombre que ocupe la posición de delantero, en la que ahora se han repartido muchos minutos Borja Iglesias y el paraguayo Tonny Sanabria, aunque ninguno ha visto puerta, por lo que es posible que el máximo goleador de la pasada temporada, Loren Morón, sea el que se sitúe de '9'.



Entre estas dudas, el Elche afronta la visita con la intención de prolongar su excelente racha de resultados. Sin agobios en la tabla y fortalecido en su autoestima tras haber sumado 10 de los 12 últimos puntos, el equipo ilicitano acude sin complejos a Sevilla y convencido de que aún tiene margen de mejora.



El técnico argentino del Elche, Jorge Almirón, ha podido preparar este compromiso con tiempo y con casi todos sus efectivos, ya que la única baja es la del delantero Guido Carrillo, con molestias en una rodilla.



El delantero argentino Lucas Boyé, ausente en los dos últimos partidos por lesión, y el lateral Miguel Ángel Garrido ‘Cifu’ ya tienen el alta médica y han trabajado con normalidad durante la semana, aunque deberán esperar su oportunidad para entrar en la alineación.



El entrenador del conjunto ilicitano, ante el buen rendimiento del colectivo, apenas introducirá cambios en su alineación con respecto al equipo que venció la pasada jornada al Valencia.



La principal novedad puede ser el regreso de Tete Morante, recuperado de unas molestias en el pubis, por el colombiano Lucumí para asaltar un estadio en el que el Elche ha vencido en sus últimas comparecencias.

