Simeone: "Confío absolutamente en mi equipo, más allá de la derrota"

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, aseguró que confía "absolutamente" en su equipo, más allá de haber sufrido una derrota "dolorosa" como la del miércoles ante el Bayern Múnich alemán en la Liga de Campeones (4-0), en la que se quedó "con un montón de cosas positivas".



"Confío absolutamente en mi equipo, más allá de la derrota, que siempre es dolorosa por el resultado abultado que fue en Múnich, me quedé con un montón de cosas positivas y creo absolutamente en el equipo que tenemos, lo veo jugar con mucha ilusión, con intensidad, ganas de ser protagonistas, y a partir de eso ojalá que mañana hagamos un buen partido", manifestó a un día de recibir al Betis.



El preparador argentino no quiso comparar esta plantilla con la que ha tenido en anteriores temporadas en cuanto al aspecto mental, sino que consideró que "los partidos y los hechos marcarán" si el grupo se ha recuperado tras el golpe anímico del miércoles.



Entre esos futbolistas, fue preguntado por quién considera que podría ser el que pudiera dar descanso al delantero uruguayo Luis Suárez, ya que Diego Costa está lesionado.



"El que considero más delantero de los que tenemos es (el argentino Ángel) Correa, pero lo hace tan bien a la derecha", opinó Simeone, que admitió que el futbolista rosarino juega "enojado" en esa posición, porque le gusta jugar de delantero.



"El entrenador, que soy yo, no le pone en esa situación, pero como tiene ese comportamiento y esa responsabilidad trabaja como trabaja en la derecha y es de los mejores que tenemos en esta posición", añadió, elogiando a Correa.



En cuanto a Marcos Llorente, fichado como centrocampista pero que ha jugado en el ataque desde el último tramo de la temporada pasada, dijo que es "un jugador importante" y que puede actuar "tanto a la derecha como de segundo delantero". "Y no olvidemos que su posición es mediocampista y le tenemos entre las opciones que el equipo tiene", agregó.



Una de los posibles regresos al once en el duelo de este sábado contra el Real Betis (21.00 horas -2 GMT) podría ser el defensor uruguayo José María Giménez, que todavía no se ha estrenado esta temporada entre su cuarentena por coronavirus y unas molestias musculares, y este jueves volvió a ejercitarse con el grupo.



"Es importantísimo para nosotros, le necesitamos y ojalá primero que esté bien y que a partir de estar bien seguramente nos dará todo lo que nos ha dado todos los años que lleva en el club", dijo un Simeone que ironizó con los informadores conectados por videoconferencia diciendo que se enterarán "casi seguro, como se suelen enterar" de si es el elegido para jugar.



Otro futbolista que ha estado ausente por molestias físicas es el centrocampista Saúl Ñíguez, que se ha perdido los duelos contra el Celta de Vigo y el Bayern.



"Saúl es muy importante como ha demostrado todos los años. Lo esperamos, pero necesitamos que esté bien, no necesitamos un futbolista al 80%, sino que esté al 100% y disponible para el esfuerzo que pone cada partido, porque cada partido es una final y en consecuencia queremos jugar", valoró Simeone.



El técnico argentino insistió en que cree en la "categoría y jerarquía" de sus jugadores pese al golpe recibido en Múnich, y valoró al Betis como un equipo que ha "mejorado muchísimo" desde la llegada del entrenador chileno Manuel Pellegrini, que les ha aportado "ilusión, seguridad y confianza".



"Más allá de resultados alternos que ha tenido, ha ganado dos veces de visitante y es un equipo peligroso porque tiene un juego ofensivo asociativo muy bueno, de los que más ocasiones ha creado en todos los partidos de todos los equipos", destacó.



"A partir de la llegada de Manuel le ha dado la jerarquía y la profesionalidad que ha demostrado el entrenador en todos los lugares en los que ha estado", agregó Simeone, elogiando a su par chileno.



El entrenador bético tiene sobre sí un expediente abierto por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol acerca de sus manifestaciones sobre las decisiones arbitrales en el Real Madrid-Betis, un aspecto por el que Simeone fue preguntado pero no quiso opinar porque dijo que no lo ha seguido muy de cerca, aunque sí dejó una reflexión.



"Desde afuera buscamos que los entrenadores tengamos paciencia de la situación que siempre tenemos, exponernos a tener que opinar de un montón de cosas. Evidentemente hay veces que nos podemos equivocar, claro", zanjó el entrenador del Atlético. EFE