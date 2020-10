Courtois: "Un primer golpe entre los dos grandes es importante"

Fútbol Español

Viernes 23| 12:50 pm





Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, destacó la importancia de golpear primero en el clásico del fútbol español, que este sábado se disputa en el Camp Nou, aunque restó trascendencia al resultado al admitir que "son tres puntos como en cualquier otra semana".



"Son partidos especiales que sueñas jugar y en los que cada equipo intenta ir a por la victoria. Ojalá pueda ayudar a ganar contra el Barcelona. El clásico es importante, un primer golpe entre los dos grandes, aunque la temporada es muy larga y son tres puntos como en cualquier otra semana", aseguró a LaLiga.



Una victoria que levante al Real Madrid de su mal momento o encajar una tercera derrota que ensanche su crisis de resultados, no debe marcar un calendario repleto de partidos para Courtois.



"Vienen muchos partidos enseguida y aunque ganemos no nos podemos fiar porque hay que seguir ganando. Si hay otro resultado, tampoco puedes dejar que te afecte para los siguientes partidos. Por confianza y orgullo es importante ganar. Va a ser un buen partido y complicado", reflexionó.



Para la reacción del Real Madrid el portero señaló que la clave debe ser "empezar desde atrás" y "estar sólidos", volver a "defender bien" e intentar no encajar ningún gol en el Camp Nou con la esperanza de que alguna de las llegadas deje algún gol a su favor. "Siempre es muy bonito enfrentarte a los mejores jugadores del mundo", afirmó elogiando al Barcelona.



Por último valoró su estado de forma y el protagonismo que está teniendo en el arranque de temporada. "Estoy en un momento muy bueno de mi carrera y sigo pensando que siempre se puede mejorar. Es un momento muy bonito por el club en el que estoy. Este equipo es el mejor del mundo y estamos aquí para conseguir más títulos. Si el equipo está junto es muy difícil que nos ganen". EFE