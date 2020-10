Jordi Farré emprenderá acciones legales si el voto de censura se pospone

Fútbol Español

Viernes 23| 6:17 am





Jordi Farré, precandidato e impulsor legal del voto de censura contra Josep Maria Bartomeu y su junta directiva, anunció este viernes que emprenderá acciones legales si el referéndum se pospone más allá del 2 de noviembre, la fecha límite que marcan los Estatutos del club para la celebración del mismo.



"La Secretaria General de l'Esport hizo un comunicado en el que dejó claro que desde el punto de vista normativo y sanitario actual no hay ningún motivo para que se posponga el referéndum. No se entiende que después de esa información el club, a través del vicepresidente social Jordi Cardoner, decida pedir 15 días de prórroga", sentenció Farré a la Agencia EFE.



"No puede ser que esta directiva siempre esté haciendo lo que más le conviene según sus intereses y hasta sea capaz de saltarse los Estatutos del club", añadió.



Según estos, el club cuenta con un máximo de 20 días hábiles, que se cumplirán el lunes 2 de noviembre, para celebrar el referéndum desde la notificación del requerimiento de la Mesa del Voto de Censura.



Pero Farré quiso dejar muy claro que las acciones legales siempre serán "contra esta junta directiva y nunca contra el Barcelona". / EFE