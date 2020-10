Real Madrid cae en el plan del Cádiz

Fútbol Español

El recién ascendido Cádiz aplicó a la perfección en el Alfredo di Stéfano su plan de juego de crecer en base a una defensa ordenada que tanto rédito le ha dado en su regreso a la Primera División y consiguió una histórica victoria frente a un Real Madrid (0-1) que salió desconectado al partido y no pudo recuperarse del tanto inicial del hondureño ‘Choco’ Lozano, encajando la primera derrota de la temporada.



El ambiente gélido de las gradas contagió a los futbolistas del conjunto de Zinedine Zidane, que este sábado vistió de rosa en apoyo de la lucha contra el cáncer de mama, en una primera mitad irreconocible. Tanto fue así que el sorprendente, a priori, y de sobra merecido a posteriori, 0-1 del equipo andaluz al descanso se antojó corto.



Se cumplían los primeros 90 segundos de encuentro y Álvaro Negredo dio el primer aviso que solo pudo salvar Sergio Ramos sobre la línea de gol empleándose a fondo. El exmadridista dio una exhibición a sus 35 años haciendo bueno cada balón que pasaba por él: pases con el exterior, descargas con el pecho, con la cabeza.



Lo único que le faltó a Negredo fue acierto de cara a puerta, ya que tuvo dos cabezazos que pudieron servir para abrir el marcador, pero se redimió poco después dando la asistencia del gol del ‘Choco’ Lozano en el minuto 16 de partido. No fue una sorpresa, era la quinta ocasión para el Cádiz. Descompensada la defensa del Madrid, Negredo recibió de espaldas, sin nadie encima, y le sirvió el balón al hondureño para que este definiera con clase picando el balón por encima de Courtois.



El gol dio energía a los visitantes, que con su 4-4-2 de bloque bajo lograron cerrar cualquier espacio para un Madrid que adoleció en el once titular del francés Zinedine Zidane de futbolistas que rompiesen líneas con el balón en los pies. Solo el brasileño Vinicius reunía dicha característica, pero no tuvo la chispa que se le presupone.



El Madrid consiguió parar las embestidas del Cádiz con posesión de balón, pero estéril, y 15 minutos más tarde el conjunto amarillo volvió a avisar. Un pase largo de un José Mari imperial en la construcción y destrucción provocó otro mano a mano del ‘Choco’ Lozano en el que esta vez sí se impuso Courtois.



El equipo local tuvo la mejor ocasión, y única de verdadero peligro, en el minuto 38 con un remate del francés Raphael Varane a la salida de un córner que se marchó rozando el palo derecho de la portería defendida por el argentino Jeremias Ledesma



Las malas noticias para Zidane no cesaron al descanso. Un choque entre Sergio Ramos y Lozano dejó al capitán del Madrid renqueante de la rodilla izquierda. Un golpe que le impidió salir para unos 45 minutos para los que el técnico galo introdujo, además, tres cambios -Casemiro, Valverde y Asensio por Modric, Isco y Lucas Vázquez-. Plan nuevo. Además, Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, tuvo que dejar a su goleador Lozano en la grada en el entretiempo por dicho lance.



Diferentes nombres, pero el Madrid no lograba superar el planteamiento férreo de los visitantes. Solo Vinicius avisó de cabeza en el minuto 67 aprovechando una mala salida de Ledesma, la segunda para él en el encuentro, pero el remate se marchó fuera. Hasta que el cansancio tras un partido de máxima exigencia mermó algo al Cádiz y los locales empezaron a creer en la remontada.



El nombre propio de la previa del partido, el serbio Luka Jovic, salió al terreno de juego en el minuto 77 y Zidane apostó por un ultraofensivo 4-2-4. Un plan a la desesperada que estuvo cerca de darle rédito. Primero Jovic en el 79, quien introdujo el balón en la portería de Ledesma, pero beneficiado por un fuera de juego previo de Benzema.



El francés dispuso de otra clara ocasión dos minutos más tarde con un potentísimo disparo que se estrelló en el travesaño, donde murieron las esperanzas de un Real Madrid que sufrió la primera derrota de la temporada justo cuando iniciaba un maratón de partidos de máxima exigencia, con tres de la Liga de Campeones: siete en 23 días.



Día histórico para un Cádiz que logra su primera victoria como visitante frente al Madrid y que sigue sumando de tres en tres en todas sus salidas -victorias también contra Huesca (0-2) y Athletic de Bilbao (0-1)-, que le hacen sumar diez puntos en seis jornadas.