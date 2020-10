Pellegrini: "Claudio Bravo está recuperado, perfecto física y anímicamente"

Fútbol Español

El chileno Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, ha anunciado en rueda de prensa que su compatriota, el portero Claudio Bravo, "está recuperado" de la lesión de rodilla que le ha impedido jugar los tres últimos partidos y puede reaparecer el domingo frente a la Real Sociedad.



La lesión de Bravo lo "tuvo más tiempo fuera de lo esperado al comienzo", explicó el técnico, quien no quiso "arriesgarlo hasta que no estuvo al cien por cien", pero "el miércoles se integró" debido a que "física y anímicamente está perfecto".



Pellegrini también informó de que "los internacionales están todos de vuelta" tras haberse reincorporado a los entrenamientos "hoy mismo (Tonny) Sanabria y William Carvalho", quienes están en perfectas condiciones" para medirse al conjunto donostiarra.



El preparador santiaguino insinuó la titularidad del delantero Loren Morón, quien "está entrenando todos los días" pese a que "partió tarde en la pretemporada" por un positivo recurrente en covid-19, "así que quizá ha tenido un mes complicado, pero se va integrando cada vez más" y "tendrá su oportunidad cuando corresponda".



El entrenador bético, quien confirmó la inclusión en la convocatoria del recién fichado Juan Miranda, sabe que frente a la Real Sociedad deberá "vulnerar una defensa que le han hecho pocos goles" y "es un excelente equipo"; y por eso cree que "va a repetir lo hecho la temporada pasada", cuando se clasificó para competición europea.



Manuel Pellegrini espera que sus delanteros marquen pronto porque así "habrá más confianza para ellos" pero se inquieta ante la sequía de sus puntos, lo "preocuparía más que el Betis no hiciera goles", faceta en la hasta el momento presenta buenos números.



Por último, el técnico chileno animó al club a renovar los contratos del capitán, Joaquín Sánchez, "que es absolutamente indiscutible, demuestra en cada partido que está vigente y proporciona espíritu bético"; y del defensor argelino Aïsa Mandi, de quien comentó que "sería muy importante que siguiera aquí: ojalá se diera", dijo. EFE