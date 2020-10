Torreira recoge el '5' de Thomas en la lista del Atlético para la 'Champions'

Fútbol Español

Jueves 8| 12:15 pm





El uruguayo Lucas Torreira, que jugará esta temporada en el Atlético de Madrid cedido por el Arsenal inglés, recogerá el dorsal '5' que utilizaba el ghanés Thomas Partey, que partió al club londinense, según la lista 'A' que entregó el club madrileño a la UEFA para la Liga de Campeones.



Torreira es, junto a su compatriota Luis Suárez y al portero croata Ivo Gibric, la principal novedad de la nómina de jugadores aportada por el conjunto rojiblanco a la máxima competición continental.



En ella resalta también la ausencia del lateral Manu Sánchez, canterano rojiblanco que esta temporada había dado el salto definitivo a la primera plantilla pero que no aparece en esta lista, en la que si figuran tres jugadores del filial: el portero Miguel San Román y los centrocampistas Toni Moya e Ismael Gutiérrez, este último fichado hace cinco días del Betis.



El lateral figurará en la lista B, según confirmaron fuentes del club. El Atlético puede incorporar en esta lista futbolistas de su cantera incluso 24 horas antes de cualquier partido, pero en ella no puede figurar Ismael, por no cumplir el requisito de haber jugado dos años en el club, ni Toni Moya, por haber nacido antes del 1 de enero de 1999.

EFE