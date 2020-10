Julen Lopetegui: "Tengo la sensación de que hubiésemos podido ganar"

Fútbol Español

El entrenador del Sevilla Julen Lopetegui explicó que tiene "la sensación" de que su equipo hubiese podido "ganar el partido" después del 1-1 ante el Barcelona en el Camp Nou en el encuentro correspondiente a la quinta jornada de Liga.



"Hay que darle valor a un punto conseguido ante un muy buen Barcelona. Estamos contentos por el punto, pero no nos vamos satisfechos porque hemos podido sacar los tres. Hemos tenido opciones y oportunidades para lograrlo", consideró en rueda de prensa.



Aunque Lopetegui puntualizó que "los tres últimos minutos de partido", en los que el Barcelona encerró al Sevilla en su área, no los gestionaron de la mejor manera posible.



"Lo normal es que te castiguen y ellos no lo han hecho. Hemos tenido el miedo a perder en el tramo final", añadió en este sentido. / EFE