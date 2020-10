Zidane: "En cuanto hay dificultad, aquí se habla mucho"

Fútbol Español

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, respondió a las críticas que están acompañando al inicio de temporada de su equipo apelando a la unión de su plantilla y asegurando que desde fuera "en cuanto hay dificultad se habla mucho".



"Vamos a demostrar lo que nos toca cuando estamos en el campo e intentar hacerlo de la mejor manera, el resto no lo controlamos. Siempre somos criticados, lo que controlamos es estar fuertes y en momentos de dificultad estar más unidos. Es lo que vamos a hacer porque cada año pasa lo mismo. En cuanto hay dificultad en nuestro juego o nos meten un gol, aquí se habla mucho. Lo nuestro es unirnos y seguir adelante", reflexionó.



Zidane mostró una visión optimista del presente con lesiones y dificultades en el juego para encontrar los triunfos, incluso la amplió para analizar la situación del belga Eden Hazard que se lesionó el día que iba a reaparecer.



"Soy positivo en todo y también con Hazard porque es una lesión muscular por haber trabajado mucho para volver. No estoy preocupado, lo importante es que está bien de su lesión y ojalá siga así", manifestó.



El Real Madrid buscará su tercer triunfo consecutivo en Liga en la visita a un Levante que le derrotó la pasada temporada. "Es el tercer partido fuera ante un rival muy difícil. Sabemos el partido que tuvimos allí el año pasado y ante la dificultad de esta Liga tenemos que hacer un buen partido los 90 minutos. Aún así tendremos seguramente dificultades ante un rival bueno pero estamos preparados".



Preguntado por el paso al frente que tiene que dar Marco Asensio, el técnico madridista confía en su jugador. "Es un jugador importante y siempre ha sido así. Lo que tiene que hacer Marco ahora es recuperar su cien por cien a todo nivel como está haciendo. Está preparado ahora para hacer un gran año. Estoy convencido".



Y confía en que aporte al equipo más pegada. "Marco tiene gol y sabemos las cualidades y los recursos que tiene, es un jugador muy vertical y es lo que pido. Lo que quiero es cada vez que va a jugar que busque el gol".



También espera la mejor versión de Isco Alarcón, al que volvió a mostrar su admiración. "Lo que quiere Isco es jugar y mostrar lo que hace. Tiene un carácter que nunca le da miedo nada. A mi me gusta su carácter y él quiere mostrar cada vez que está en el campo". EFE