Luis Suárez: No tengo presión, vengo a hacer el fútbol que sé

Fútbol Español

Viernes 2| 2:36 pm





El delantero colombiano Luis Suárez, último fichaje anunciado por el Granada, dijo este viernes que llega al conjunto andaluz sin presión pese al alto coste de su incorporación y a "hacer el fútbol" que sabe, y comentó que está preparado para debutar este domingo en el partido de LaLiga Santander que jugarán en Cádiz si el técnico Diego Martínez lo estima oportuno.



Luis Suárez, de 22 años y que se compromete con el Granada para cinco temporadas tras llegar traspasado desde el Watford inglés, se mostró en su presentación telemática ante los medios "muy contento e ilusionado" por aportar su "granito de arena" en este "proyecto tan bonito".



"Es un proyecto ambicioso en el que a cualquier jugador que viene creciendo le resulta apetecible estar, me he encontrado un gran club y un grupo ambicioso que partido a partido busca sus objetivos", añadió el colombiano.



El delantero destacó que el Granada tiene un "grupo humano fantástico" que le ha recibido "de la mejor manera posible", ya que lleva con ellos "un par de días" y siente como si llevase "meses".



"Quiero aportar lo más pronto posible. Entrené ya y la decisión de si estoy para Cádiz será del entrenador", explicó el punta, quien aclaró que su posición habitual es la de "delantero" pero que puede jugar "en todo el frente de ataque".



Luis Suárez cree que se puede "complementar muy bien" con Roberto Soldado y con Jorge Molina, los otros dos puntas de la plantilla de los que va a aprender y con lo que tendrá "una competencia sana" porque son "dos delanteros con gran recorrido en el fútbol español".



"No tengo presión, vengo a hacer el fútbol que sé, sólo vengo a aportar", apuntó al ser cuestionado por el gasto efectuado por el Granada en su fichaje.



Luis Suárez apeló al "partido a partido" y no quiso valorar el sorteo europeo de este viernes porque "el encuentro más pronto es el Cádiz y ese es el importante" aunque sí reconoció que con su clasificación para la fase de grupos el Granada "sigue haciendo historia".



El director general del Granada, Antonio Fernández Monterrubio, reconoció que están "encantados" por haber podido culminar "una operación compleja" pero que "el jugador tenía claro que quería venir" y que el club "quería tenerlo".



Fernández Monterrubio aclaró que el Granada se hace "con una parte importante de sus derechos", mientras que el director deportivo de la entidad, Fran Sánchez, apuntó que el club "irá adquiriendo porcentajes" de los derechos que aún no tiene "en función de objetivos colectivos".



"Es un jugador que cumple con el perfil que buscábamos, había varios equipos interesados en él y eso imposibilitó que la operación se hiciera antes", añadió Sánchez, quien dejó abierta la opción de que el Granada se refuerce con algún jugador más antes de que el lunes se cierre el mercado estival de fichajes. EFE