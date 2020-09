Real Valladolid y Real Sociedad se atascan con el empate

Fútbol Español

El Real Valladolid y la Real Sociedad empataron (1-1) en un buen partido por parte de ambos equipos, que salieron a buscar el gol desde el inicio y que, en el caso de los locales, llegaría antes para tomar una delantera que se rompería en el segundo tiempo por un fallo del meta Masip en una falta directa.



Los txuriurdines salieron con intensidad y se plantaron en el campo del conjunto local, al que sometieron a un importante asedio en los primeros compases del choque, aprovechando la velocidad de Portu por la banda derecha, pero los vallisoletanos no tardaron en reaccionar y pasaron a tomar la iniciativa.



Nacho, en un centro-chut, estuvo a punto de inaugurar el marcador, pero el portero donostiarra, atento, desvió por encima del larguero. Poco después, en el minuto 18, era Orellana el que se internaba en el área visitante para picar el balón, que terminaría llegando a Guardiola, pero su remate fue salvado por la defensa vasca.



El Real Valladolid seguía dando avisos y solo un minuto después era Waldo el que realizó un fuerte disparo, que repelió el poste. Mas la Real Sociedad también aprovechaba su posesión del balón y, en el 23, Barrenetxea lograba irse en velocidad para ofrecer un remate cruzado que terminó desviado hacia la izquierda de la meta de Masip.



El juego presentaba muchas alternativas y ninguno de los dos equipos controlaba el partido, sino que se iban repartiendo las oportunidades en un área y en otra, aunque bien es cierto que los de Sergio González se acercaban con más peligro, y este trabajo obtuvo su fruto en el minuto 39.



Guardiola lograba un gran control del balón, zafándose con ello de Aihen para prácticamente alcanzar el área pequeña, desde donde ofreció una gran asistencia a Míchel, que llegaba en carrera al punto de penalti para recoger ese centro y anotar el primer gol del Real Valladolid, seis minutos antes de que finalizara la primera mitad.



El cuadro donostiarra reanudó el choque dispuesto a remontar y Roberto López ya hizo saltar las alarmas con un potentísimo disparo que a punto estuvo de encontrar las redes locales. El jugador de la Real, poco después, se encargaba de lanzar una falta que, en ese caso, sí sorprendió a un Masip que no pudo reaccionar.



La suerte permitió a los de Imanol Alguacil volver a equilibrar el resultado, lo que supuso un jarro de agua fría para los vallisoletanos. Había que ver en qué medida podría afectarles este tanto, y si el técnico local movía fichas para tratar de recuperar la ventaja.



La Real Sociedad se mostraba mucho más agresiva en el plano ofensivo, encontrando la vertical y continuidad en el juego, lo que llevó a Sergio González a introducir a Hervías y a Kike Pérez para buscar otras opciones tácticas y frenar ese control visitante, a las que se añadió Weismann, ante los numerosos cambios que introdujo su homólogo en el banquillo vasco.



Pero no se produjeron ocasiones claras para que uno u otro equipo deshiciese el empate, ni con esos cambios, que buscaban un plus en ataque final en ambas escuadras y, por tanto, el primer test de la temporada terminó con empate.



Ficha técnica:



1 - Real Valladolid: Masip; Moyano, Bruno, Joaquín, Nacho; San Emeterio, Míchel (Kike Pérez, m.69); Waldo (Weissman, m.79), Orellana, Óscar Plano (Hervías, m.69); Guardiola.



1 - Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Aritz, Diego Llorente, Aihen Muñoz; Portu, Zubeldia, Merino, López (Oyarzabal, m.79); Barrenetxea (Januzaj, m.79), Isak (Bautista, m.79).

Goles: 1-0, m.39: Míchel. 1-1, m.60: López.



Árbitro: Mario Melero López (Comité andaluz). Mostró cartulina amarilla a Míchel (m.44), Nacho (m.51), Waldo (m.64), Joaquín (m.68), del Real Valladolid; y a Aritz (m.61), de la Real Sociedad.



Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio José Zorrilla a puerta cerrada. EFE