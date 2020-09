El Granada arranca con victoria sobre el Athletic

Fútbol Español

Sábado 12| 3:00 pm





El Granada y el Athletic Club comenzaron la temporada tal y como acabaron la pasada, con un triunfo de los andaluces por 2-0 gracias a los tantos marcados por el venezolano Yangel Herrera, que firmó el primero de la temporada en LaLiga Santander española, y Luis Milla, en sólo cuatro minutos, al comienzo del segundo tiempo.



El inicio del choque estuvo marcado por el equilibrio, aunque con el paso de los minutos el Athletic se hizo con el control del juego, con más posesión del balón y mayor capacidad para entender lo que necesitaba el encuentro.



El debutante Jon Morcillo, que se mostró muy participativo y peligroso, dispuso de la primera ocasión del choque con un disparo que no encontró portería.



Respondió el venezolano Darwin Machís con otro chut mal ejecutado tras una acción de estrategia local, pero la ocasión más clara del primer tiempo fue visitante, con un centro de Ander Capa que no acertó a rematar ningún jugador pese a haber varios en franca posición para hacerlo.



Mejoró al Granada en los instantes previos al descanso y llegó a marcar en otra jugada a balón parado, mas el tanto de Yangel Herrera fue anulado por el colegiado valenciano Mateu Lahoz por una supuesta falta de Germán Sánchez sobre Raúl García.



El propio Raúl García firmó poco después la última ocasión bilbaína del primer acto con otro intento en el que tampoco tuvo puntería.



La segunda parte se inició con un Granada más valiente que tardó muy poco en firmar el 1-0, marcado de cabeza por Yangel Herrera que sorprendió a todos llegando desde atrás tras un medido centro de Ánger Montoro.



Sin tiempo para que los vascos reaccionaron, el debutante con los rojiblancos Luis Milla robó un balón y superó a Unai Simón con un gran derechazo desde fuera del área para hacer el 2-0 en el minuto 53.



Un solvente Granada marcó dos goles en sus dos primeros tiros entre los tres palos y el Athletic no logró hacerlo en su primer disparo a meta porque el portugués Rui Silva intervino con acierto ante un gran disparo de Óscar de Marcos.



Volvió a aparecer el luso en una buena jugada individual de Iker Muniain y también pudo marcar Iñaki Williams con un cabezazo que mandó fuera, aunque fueron llegadas aisladas de los vascos ante un Granada que controló bien el choque con el marcador a favor.



Se volcó el Athletic en el último cuarto de hora y de nuevo apareció Williams con un remate con la espinilla que se estrelló en el larguero en la última y mejor ocasión visitante del choque.



- Ficha técnica:



2 - Granada: Rui Silva; Foulquier, Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva; Luis Milla (Víctor Díaz, m.89), Yangel Herrera (Kenedy, m.80), Montoro (Gonalons, m.62); Antonio Puertas, Machís (Fede Vico, m.62), Soldado (Azeez, m.80).



0 - Athletic Club: Unai Simón; Capa (Williams, m.56), Yeray, Íñigo Martínez, Balenziaga; Dani García (Vencedor, m.80), Vesga (Unai Simón, m.56); De Marcos, Muniain (Sancet, m.73), Morcillo; Raúl García (Villalibre, m.73).



Goles: 1-0, M.49: Yangel Herrera. 2-0, M.53: Luis Milla.



Árbitro: Mateu Lahoz (C. Valenciano). Mostró cartulina amarilla a los locales Yangel Herrera (m.9), Germán (m.45) y Gonalons (m.92), y a los visitantes Morcillo (m.14), Iñigo Martínez (m.52), Unai López (m.72) y Yeray (m.84).



Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de LaLiga Santander disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes a puerta cerrada. Antes del inicio se guardó un minuto de silencio en memoria de los abonados y aficionados del Granada fallecidos durante la pasada campaña. EFE