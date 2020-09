Capitán de cartón: el duro editorial contra Messi en un diario español

Fútbol Español

La novela de Lionel Messi es la tapa principal de todos los medios deportivos, especialmente en España. El diario El Confidencial, en su editorial titulado “Por qué Messi no es un digno capitán del Barcelona y nunca asume sus errores”, criticó con dureza al argentino por su rol como principal referente del plantel azulgrana. Hacen foco en que “no da la cara” en los momentos críticos y lo catalogan como un “capitán de cartón piedra (una técnica similar al papel maché)”.

Este medio sostiene que el argentino nunca supo empatizar con el sufrimiento de los aficionados luego de la histórica derrota por 8 a 2 ante Bayern Munich en los cuartos de final de la Champions League que se desarrolló el pasado 14 de agosto. “El silencio de Messi, con el paso de los días, se interpreta ya como un acto de cobardía”, fue una de las fuertes acusaciones que cayó sobre el lomo del ’10′, en una nota que se publicó horas antes de que Leo rompiera el silencio para anunciar su continuidad.



Hicieron foco en las diferentes maneras de reaccionar de Gerard Piqué (tercer capitán del equipo, detrás de la Pulga y Sergio Busquets) y Andrés Iniesta (ex referente culé y actual futbolista del Vissel Kobe de Japón). El mediocampista, el pasado miércoles, le pidió disculpas públicamente a los fanáticos del equipo nipón luego de caer por 6 a 0 ante el Kawasaki Frontale. “Muy duro. Solo podemos pedir perdón a todos nuestros aficionados”, escribió en su cuenta de Twitter. El defensor, por su parte, fue uno de los pocos en salir ante los micrófonos rápidamente tras el catastrófico 8-2. “Soy el primero en ofrecerme para irme si hace falta sangre nueva. No hay nadie imprescindible. Vergüenza es la palabra. No se puede competir así”, lanzó el ex Manchester United, poniendo a disposición su salida.