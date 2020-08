Estos jugadores salieron por la puerta de atrás del Barcelona

Fútbol Español

Luego de conocerse sobre la posible salida de Lionel Messi del Barcelona, se puede inferir que los culés atraviesan su peor momento en muchos años, aún con la presencia de la figura más grande del club.

Aunado a eso, cabe destacar que Ronald Koeman, nuevo director técnico azulgrana, le comunicó a Luis Suárez que no lo tendría en cuenta para su proyecto, lo cual ha incendiado el seno del club.

Sin embargo, no es la primera vez que el club catalán tiene inconvenientes con sus máximas estrellas y ahora hacemos un recuento de los grandes cracks que se han ido por la puerta de atrás del equipo cinco veces ganador de la UEFA Champions League.

Neymar

El brasileño se fue al Paris Saint Germain (PSG) para dejar de ser la sombra de Messi en Catalunya y su salida es considerada por muchos fanáticos como el inicio de la caída del Barcelona hasta la actualidad. En 2017, la cláusula de Neymar era de 222 millones de euros y el PSG los pagó pese a que sus compañeros le pidieron que se quedara. A pesar de seguir su propio camino en Francia, Neymar sigue siendo vinculado al Barcelona para regresar.

Víctor Valdés

Canterano, múltiple campeón de Champions y considerado de los mejores en su posición en la historia de los blaugranas, abandonó el club luego de que en 2014 sufriera una rotura de ligamentos en su rodilla derecha y pasara 6 meses sin jugar. El 30 de junio de ese año el jugador dejó de pertenecer a la plantilla culé puesto que el club decidió no renovarle.

Zlatan Ibrahimovic

Solo permaneció una temporada en el club, pero llegó para ser el acompañante de Messi en la delantera por muchos años. Inclusive llegó en el mejor momento de la historia de los azulgranas, pero se fue peleado con Pep Guardiola. "Grité: '¡No tienes pelotas!', '¡Puedes irte al infierno!' Lo perdí por completo, y es posible que hayas esperado que Guardiola diga unas pocas palabras en respuesta, pero es un cobarde sin sentido. Simplemente se fue, nunca volvió a mencionarlo, ni una palabra", dijo Zlatan en una entrevista explicando lo sucedido tras una eliminación en semifinales de Champions en 2010.

Samuel Eto'o

El camerunés, al igual que Zlatan, tuvo sus diferencias con Guardiola a pesar del rotundo éxito de la temporada 2008-09 y obtener el triplete. Eto’o no era del gusto del de Santpedor e incluso antes de iniciar la temporada quería que el futbolista saliera de la plantilla. "Estoy enamorado de Guardiola como entrenador, pero no como persona. Me debería pedir perdón", dijo Eto’o, octavo máximo anotador de los culé.

Ronaldinho

Fue considerado el mejor jugador en su momento, dándole dos ligas y la segunda Champions al Barcelona en su historia. Sin embargo, salió del equipo tras dos flojas temporadas entre 2006 y 2008. Rumores indicaban que Guardiola pidió su salida al igual que con Samuel Eto’o y el portugués Deco, pero ‘Dinho’ dijo años más tarde que Pep le pidió quedarse, cosa que no ocurrió.

Rivaldo

Otro brasileño a la lista y que se fue por una mala relación con su entrenador. El brasileño jugó en Barcelona de 1997 a 2002, y ganó el Balón de Oro en 1999. A pesar de eso, su mala relación con Van Gaal hizo que saliera al AC Milán en el verano de 2002, luego de ganar el Mundial con Brasil. "Me voy por su culpa. No me gusta Van Gaal y estoy seguro de que él tampoco a mí", dijo Rivaldo a lo que Van Gaal respondió que el brasileño solo quería ganar más dinero jugando menos.

Luis Figo

Uno de los casos más recordados en la historia del deporte debido a la decisión del jugador. El portugués era uno de los referentes culés y le notificó a la directiva del club que había recibido ofertas de otros equipos. Aun sabiendo eso, los altos mandos no lo escucharon y luego de vestir la camisa del Barcelona por 5 años se fue al clásico rival, el Real Madrid, por 60 millones de euros. Luego de eso fue calificado como traidor por los blaugranas.

Ronaldo

A pesar de estar una sola temporada, Ronaldo dejó ver la clase de jugador que sería. En la temporada 1996/97 anotó 47 goles en 49 partidos. No obstante, “el fenómeno” años después declaró que quiso seguir en el Barcelona. “Me marché de vacaciones a Brasil pero a los cinco días me llamaron para comunicarme que no podría seguir con la renovación”, dijo. Luego de eso, el Inter pagó su cláusula de rescisión y se lo llevó a Italia.

Romario

Misma historia entre brasileños y el Barcelona: Romario sólo estuvo de 1993 a 1995 en el Camp Nou haciendo números espectaculares en su primera temporada (32 goles en 47 partidos), pero Johan Cruyff terminó de cortar la relación. "Si Romario no es feliz aquí y quiere irse a casa, no me interesa", dijo el neerlandés. En enero de 1995 Romario volvió a su país y se fue a jugar al Flamengo.