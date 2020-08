Venta de Messi: el precio de Neymar como referencia y por encima de CR7

Fútbol Español

PABLO ALEJANDRO RONDÓN| @PablinhoAle3110

CARACAS. En un intento por no dejar ir gratis a su máxima estrella, el Barcelona intenta vencer en la batalla legal sobre las cláusulas del contrato de Leo Messi y frente a su deseo de abandonar a la entidad catalana, el club informó a la cadena radial RAC1 de Cataluña y reproducido por el Diario As este martes que no aceptarán menos de 222 millones de euros para dejarlo salir, la misma cantidad que aceptaron para vender a Neymar hace tres años y que servirá de referencia en esta ocasión.

En aquel caso, se trató de la cláusula de rescisión del brasileño, que fue pagada íntegramente por el París Saint-Germain. Para activar la del argentino, el conjunto interesado debería cancelar 700 millones de euros, pero en vista de su exigencia de marcharse del Camp Nou a través del burofax conocido en horas del mediodía de este martes, habrían tasado al extremo de 33 años en este precio, o superior, para ser la mayor venta en la historia blaugrana.

De igual forma, sigue siendo superior al que Real Madrid ingresó en 2018 por Cristiano Ronaldo, que fue de 112 millones de euros pagados por la Juventus de Turín. Dos calendarios después, y con la misma edad ambos, Barcelona dice que Messi estaría al menos 110 millones por encima del portugués, casi el doble.