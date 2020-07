Francia ensalza las "joyas" galas del Real Madrid campeón

Fútbol Español

Francia saca pecho este viernes por el papel decisivo de sus compatriotas en el Real Madrid campeón de LaLiga, especialmente de sus dos estandartes, el delantero Karim Benzema y el entrenador Zinedine Zidane.



"Las joyas del Real", titula el diario deportivo "L'Équipe" en su portada, con una foto cara a cara de Benzema y Zidane, a quienes tilda de "grandes artesanos" del 34 campeonato de los madridistas.



Especialmente generoso se muestra el gran rotativo deportivo de referencia en Francia con Zidane, que ha pasado, según dice en el interior, "del tormento al firmamento", y que protagoniza el editorial del día.



"'Zizou' siempre vuelve", titula el texto, que alaba más tarde la valentía del entrenador para afrontar un reto, en su segunda etapa en el banquillo merengue, que podría perfectamente haberse ahorrado.



"Zidane no es solo un entrenador que gana, sino también un hombre del banquillo que resiste a los vientos en contra, y cuya piel se curte frente a la impaciencia y a las críticas que lo fragilizaron en otoño", subraya el autor del texto, Vincent Duluc.



Tampoco ahorra elogios el diario vespertino "Le Monde", que considera que el título de Liga obtenido por los blancos significa "la consagración de Zidane y de Benzema".



Para este periódico, Zidane "ha demostrado que los grandes jugadores también pueden convertirse en entrenadores de éxito", y también ha conseguido evidenciar que regresar a una plaza en la que ya se consiguieron grandes triunfos "no es necesariamente una operación destinada a la desilusión".



Y de igual forma destaca la influencia francesa sobre el aspecto físico de los futbolistas del Madrid, de la mano del preparador Grégory Dupont, ex de los "Bleus".



Mientras, el diario "Le Parisien" destaca que con este título Zidane "inscribe un poco más su nombre en la leyenda de la Casa Blanca", y se une a Miguel Muñoz y a Vicente Del Bosque como los únicos que han superado el listón de los 200 partidos en el banquillo blanco.



También dedica espacio al resto de franceses en la plantilla madridista: además de Benzema, también han integrado el equipo Raphael Varane, Ferland Mendy y Alphonse Areola, con protagonismo desigual. / EFE.