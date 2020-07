El Atlético colaborará con la Alianza de Civilizaciones de la ONU

Fútbol Español

La Fundación Atlético de Madrid y la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas (UNAOC) sellaron este jueves un acuerdo "mediante el cual se articularán propuestas de colaboración con proyectos e iniciativas conjuntas en los que se impulsen los valores fundamentales que ambos organismos promueven", como la campaña 'One Humanity', que lucha "contra la discriminación racial" y "la xenofobia", informó el club.



El exministro de Asuntos Exteriores y reconocido seguidor rojiblanco Miguel Ángel Moratinos, actual alto representante de la UNAOC, y Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid y patrono de la Fundación, firmaron el convenio.



Como primera medida, la Fundación del Atlético de Madrid se ha sumado a la campaña ‘One Humanity’ de la UNAOC con el lanzamiento de un vídeo con jugadores y jugadoras de todas las categorías del club rojiblanco y de diferentes países de origen.



"Tenemos rasgos distintos, venimos de lugares diferentes, hablamos idiomas diferentes, tenemos diferentes costumbres, pero todos somos 'One humanity'", proclaman en distintos idiomas los protagonistas del vídeo, entre ellos futbolistas del primer equipo como Jan Oblak, Koke Resurrección, Ángel Correa, Thomas Partey y Thomas Lemar.



'One Humanity' "nace de la idea de que la diversidad es una realidad que enriquece a la raza humana y, como tal, debemos no solo protegerla, sino celebrarla", explica el Atlético de Madrid en un comunicado. "Ese pluralismo de culturas, naciones etnias e identidades configura un mosaico variado que da un valor único a la humanidad", añade.



"En esta idea se enmarca ‘One Humanity’, un concepto que busca luchar contra la discriminación racial, la xenofobia y los conflictos de base cultural poniendo en valor el respeto y la colaboración entre las diferentes naciones y culturas. El deporte es un lenguaje universal que tiene la capacidad de unir a las personas, y constituye un altavoz potentísimo para transmitir esos valores de tolerancia, respeto, integración y trabajo en equipo", dice el Atlético. / EFE.