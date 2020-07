Setién: No hemos hecho un gran partido

Fútbol Español

Miércoles 8| 10:03 pm





Pese al triunfo ante el Espanyol (1-0), el técnico del Barcelona, Quique Setién, reconoció que su equipo no había hecho "un gran partido" frente a un rival que "dificultó mucho" la acción de los azulgrana.



"Han realizado una gran defensa, han cerrado muy bien y nosotros no hemos tenido la precisión para movernos por dentro, y también han generado peligro", insistió el cántabro en declaraciones a Movistar LaLiga.



Quique Setién alabó el "gran trabajo defensivo" del rival que acumuló "mucha gente" atrás por lo cual "no ha sido nada fácil profundizar".



"Hoy no ha sido el partido (tan bueno como frente) al Villarreal, pero es que la defensa no fue tan intensa como la de hoy", indicó el técnico del Barça.



En cuanto a la expulsión de Ansu Fati, Setién no está de acuerdo: "Ha llegado al balón en una disputa", y considera que es diferente a la roja que ha visto Pol Lozano: "Ha sido una entrada seria, que si realmente ha expulsado en la primera, también tenía que hacerlo en la segunda".



Preguntado en qué partido cree que el Real Madrid puede fallar, Setién dijo que ese no es un asunto del Barça. "Hemos hecho lo que teníamos que hacer, que es ganar. Lo que haga el Madrid ya lo veremos", indicó. EFE