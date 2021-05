Aubameyang: "Mentalmente estoy listo al 100 %, físicamente, al 90 %"

Europa League

Miércoles 5| 11:14 am





El jugador del Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang aseguró este miércoles que está mentalmente al "100 por cien" para disputar la vuelta de la semifinal de la Europa League ante el Villarreal, si bien físicamente reconoció que, quizá, está "al 90 por cien", después de recuperarse de la malaria.



El delantero gabonés efectuó esas declaraciones en la rueda de prensa previa del choque de este jueves en Londres contra el conjunto español, que en la ida se impuso por 2-1 al equipo dirigido por Mikel Arteta.



"Creo que perdí cuatro kilos. Fue un momento realmente malo y creo que mi familia se asustó mucho al verme así. Tengo suerte de que lo cogimos a tiempo porque a veces si no tratas rápidamente la malaria puedes tener graves problemas", explicó Aubameyang.



El futbolista anunció el pasado 15 de abril que contrajo malaria durante la ventana de partidos internacionales en la que jugó con Gabón y tras perderse varios partidos después con el Arsenal, ya estuvo presente en el estadio de la Cerámica, donde, no obstante, desperdició una buena ocasión para empatar el partido.



Se le notó más en forma y recuperado el pasado fin de semana, marcando un gol ante el Newcastle en la Premier.



Arteta cuenta de nuevo con él para esta eliminatoria, "para partidos como este, en los que hay que darlo todo para no arrepentirse después", advirtió hoy Aubameyang.



"Después del encuentro hay que saber que se ha dado todo para ganarlo. Por supuesto, no hay que olvidarse de que hay que disfrutar en el campo porque esa es la manera de jugar bien, cuando disfrutamos", arguyó el punta gabonés.



Asimismo, reconoció que ha sido una temporada difícil para él, en la que "todo el mundo esperaba que marcase más goles".



"Quizá me siento un poco responsable por la situación en la que nos encontramos, pero tenemos una oportunidad para cambiarlo", agregó Aubameyang, en la víspera de un partido que puede dar a los 'gunners' la oportunidad de levantar un trofeo europeo esta temporada. / EFE