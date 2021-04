Fonseca: "Es el partido más importante de la temporada"

Europa League

Miércoles 14| 9:58 am





El portugués Paulo Fonseca, técnico del Roma, aseguró este miércoles que el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa de este jueves contra el Ajax es “el más importante de la temporada” y pidió a sus jugadores interpretarlo como si no hubiesen ganado 2-1 la ida hace una semana en Amsterdam.



“Todos nosotros sabemos que es el partido más importante de la temporada hasta este momento. Tenemos por delante a un equipo muy fuerte, pero no debemos pensar en eso”, aseguró Fonseca en la rueda de prensa de la previa.



“Quiero ver a un equipo que lucha como si no se hubiera jugado el partido de vuelta. Quiero que luchemos para ganar, como lo hará el Ajax”, agregó.



El Roma tiene la obligación de llegar hasta el final en la Liga Europa pues ganar el trofeo le abriría las puertas para la próxima Liga de Campeones, objetivo muy complicado de alcanzar a través de la Serie A, en la que está a siete puntos de la cuarta plaza necesaria.



“Todos nosotros sabemos que no podemos fallar este partido. Debemos estar mentalmente equilibrados. En Amsterdam pasamos por momentos complicados, pero los superamos. Quiero ver este equilibrio mañana”, dijo Fonseca.



El portugués tiene profundo respeto para el Ajax y por su filosofía de juego ofensiva.



“La clasificación no está cerrada. Ellos son buenos y vendrán aquí a ganar. Por eso debemos estar concentrados”, destacó.



“Ellos presionan alto y bien, pero nosotros nos hemos preparado. Salir de esa presión será clave”, añadió.



A nivel de once se espera que el bosnio Edin Dzeko salga de titular en la delantera, con el español Borja Mayoral que empezará en el banquillo, mientras que Fonseca confirmó que el joven Riccardo Calafiori tendrá una oportunidad desde el primer minuto en la banda izquierda ante la baja de Leonardo Spinazzola. EFE