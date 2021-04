El Roma, a olvidar la Serie A contra un Ajax en racha

Europa League

Miércoles 7| 10:24 am





Un Ajax en racha, que ganó 18 de sus últimos 19 partidos, y un Roma en crisis de resultados, incapaz de ganar en los últimos tres encuentros de la Serie A, se enfrentan este jueves en la ida de los cuartos de final de la Liga Europa, que para el cuadro romano se quedó como principal opción para alcanzar la próxima Liga de Campeones.



El Ajax es líder indiscutible de la Eredivisie, pero tiene la duda de quién ocupará la portería y arrastra una serie de bajas importantes, entre ellas la del central Daley Blind.



Las estadísticas del conjunto de Amsterdam asustan esta temporada. Ha ganado 18 de los últimos 19 partidos jugados, le saca once puntos al segundo de la liga neerlandesa, el PSV Eindhoven, y se deshizo con relativa facilidad del Lille (4-2 de resultado global) y del Young Boys (5-0) en las dos eliminatorias anteriores de la competición europea.



No obstante, el entrenador Erik ten Hag no podrá contar con algunos de sus jugadores fundamentales y tiene varias dudas de última hora. La más importante, la del guardameta Maarten Stekelenburg, que se lesionó en la rodilla durante el calentamiento de Heerenven-Ajax (1-2) del pasado domingo.



“No es un problema a largo plazo, pero está por ver si podrá jugar mañana”, dijo Ten Hag hoy durante una rueda de prensa.



Stekelenburg ha sustituido desde el pasado febrero a André Onana, sancionado un año por dopaje, lo que le da al tercer portero Kjell Scherpen la posibilidad de estrenarse en competición europea.



El Heerenven-Ajax fue el primer partido en la Eredivisie para este joven guardameta de 21 años, formado en el Emmen y titular habitual en la selección sub-21 de la “Naranja Mecánica”.



Así mismo, Ten Hag no podrá alinear al central Daley Blind, cuya lesión durante el Países Bajos-Gibraltar de la semana pasada ha puesto punto final a su temporada.



La ausencia del internacional podría llevar al técnico a dibujar una línea defensiva con acento latinoamericano, con Lisandro Martínez y Edson Álvarez como centrales y Nicolás Tagliafico ejerciendo su posición habitual de lateral izquierdo.



El conjunto neerlandés tampoco podrá contar con el delantero Sébastian Haller, el fichaje más caro en la historia del Ajax, debido a un error administrativo, pues el club no lo inscribió en la competición europea cuando se hizo con sus servicios en el mercado de invierno.



Ten Hag resolvió asunto dibujando una línea ofensiva de tres hombres en las últimas dos eliminatorias de la Liga Europa, con los brasileños David Neres y Antony dos Santos por izquierda y derecha respectivamente, y el serbio Dusan Tadic como delantero centro.



El capítulo de bajas lo completa el lateral derecho Noussair Mazraoui, por lesión, y está por ver si serán convocados Perr Schuurs, pues sufre molestias en una rodilla, y Sean Klaiber, que acaba de ser padre.



Enfrente, el Ajax tendrá a un Roma que lleva tres partidos sin ganar en la Serie A y que se alejó notablemente de la zona de Liga de Campeones, lo que agranda la importancia de esta eliminatoria para los del portugués Paulo Fonseca.



Es precisamente la vitrina europea donde el Roma dio su mejor versión este año. A base de buen fútbol y goles, avanzó como líder a la fase de eliminación directa y eliminó al Braga y al Shakhtar Donetsk ganando ida y vuelta en ambos casos.



El español Borja Mayoral, cedido desde el Real Madrid, viene de marcar dos goles en la vuelta de los octavos de final ante el Shakhtar, pero apunta al banquillo, con el bosnio Edin Dzeko favorito para ser titular en la delantera junto al español Pedro Rodríguez y a Lorenzo Pellegrini.



Interesante también el duelo particular entre Ryan Gravenberch y el español Gonzalo Villar, un auténtico talismán para el Roma y un centrocampista que tuvo un crecimiento vertical este curso.



El Roma está llamado a aumentar el nivel contra equipos "grandes", tras una temporada en la que nunca ha logrado ganar en la Serie A contra rivales con nivel parecido o superior.



Empató y perdió contra el Juventus, perdió dos veces contra el Nápoles y también se rindió ante el Atalanta y el Lazio.



El Ajax y el AS Roma solo se han cruzado una vez en competición europea, en la segunda fase de grupos de la Liga de Campeones de la temporada 2002/03, con victoria para los neerlandeses por 2-1.



Alineaciones probables:



Ajax: Stekelenburg (o Scherpen); Tagliafico, Martínez, Álvarez, Rensch; Kudus, Gravenberch, Klaassen; Neres, Tadic, Antony dos Santos.



Roma: Pau López; Mancini, Cristante, Ibañez; Bruno Peres, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.



Árbitro: Sergei Karasev (Rusia)



Estadio: Johan Cruyff Arena.



Hora: 21:00 hora local (19.00 GMT). / EFE