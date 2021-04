Eric Bailly se perderá el partido contra el Granada por la covid

Europa League

Eric Bailly, defensa central del Manchester United, se perderá el partido de Liga Europa entre el Granada y el Manchester United al haberse contagiado de la covid.



El futbolista se ha infectado durante la concentración con su selección, Costa de Marfil, y aún no ha podido volver al Reino Unido, por lo que no estará disponible para los próximos encuentros del United.



Bailly, de 26 años, no estuvo presente este domingo en la victoria ante el Brighton & Hove Albion y tampoco lo estará en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga Europa ante el Granada.



"Desafortunadamente, no estará con nosotros en un tiempo", dijo Ole Gunnar Solskjaer en rueda de prensa. EFE