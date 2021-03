El Molde estudia jugar en Hungría la vuelta de Liga Europa contra el Granada

Europa League

El Molde, rival del Granada en octavos de final de Liga Europa, estudia jugar el partido de vuelta contra el equipo español en Hungría, debido a que las duras reglas de cuarentena en Noruega le impiden hacerlo en su país.



El equipo noruego lleva instalado desde hace semanas en Benidorm, donde hizo una pretemporada de cara al enfrentamiento en la ronda anterior contra el Hoffenheim alemán, ya que la liga de su país finalizó en diciembre y no se reanuda hasta abril.



El Molde jugó la ida de dieciseisavos en el Estadio de la Cerámica de Villarreal, pero ahora piensa en utilizar un estadio de otro país para que el Granada no dispute los dos partidos en territorio español.



"Queremos tener la ventaja de obligar al Granada a salir de su casa. Jugamos por clasificarnos para unos cuartos de final, no queremos que se sientan del todo en casa", declaró al canal noruego TV2 el técnico del Molde, Erling Moe.



Tanto Moe como el director deportivo del club, Ole Erik Stavrum, reconocieron a este canal, que la alternativa más sólida es Hungría, donde ya se disputó por ejemplo el Mönchengladbach-City de Liga de Campeones la semana pasada.



La ida se jugará en Los Cármenes el 11 de marzo y, la vuelta, el 18, en un campo por determinar, una cuestión que el club noruego espera que se resuelva en los próximos días.



El Molde tampoco podría usar de nuevo el Estadio de la Cerámica, ya que el Villarreal jugará allí el día 18 la vuelta de su eliminatoria contra el Dinamo de Kiev en Liga Europa. EFE