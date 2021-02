Del Maradona a la historia

Europa League

Roma/Granada. El Granada visita este jueves al Nápoles en el estadio Diego Armando Maradona con la intención de hacer valer el 2-0 de la ida y meterse en los octavos de final de la Liga Europa, lo que significaría el mejor resultado de su historia.



El equipo dirigido por Diego Martínez llega al encuentro convencido de sus posibilidades tras ser superior al cuadro italiano en el choque de ida disputado hace sólo una semana en el estadio Nuevo Los Cármenes.



Ni la derrota sufrida el domingo ante el Huesca (3-2), colista de LaLiga Santander, ni la mala racha que vive el cuadro andaluz en el campeonato doméstico con seis partidos sin ganar han mermado la moral de los granadinistas, que son conscientes de que se encuentran a las puertas de un nuevo hito histórico.



Viajó el Granada a primera hora de este miércoles con toda su plantilla, un total de treinta jugadores, por lo que hasta el último entrenamiento, ya en la ciudad italiana, e incluso hasta la hora del partido no se disiparán las dudas sobre el estado físico de varios futbolistas cuya participación en el choque no está clara.



Es seguro que no jugarán por lesión los defensas Joaquín Marín 'Quini', Jesús Vallejo y el colombiano Neyder Lozano, el extremo Alberto Soro ni el atacante colombiano Luis Suárez, y que tampoco lo harán al no estar inscritos en esta competición el lateral Adrián Marín, el media punta Fede Vico y el centrocampista portugués Domingos Quina.



Las principales dudas se ciernen sobre el medio venezolano Yangel Herrera, que tuvo que retirarse con problemas físicos del pasado partido ante el Huesca, el medio Luis Milla y el delantero Roberto Soldado, estos dos últimos tras faltar por lesión a los encuentros más recientes.



Diego Martínez apostará por un once muy parecido al del choque de ida, integrado en su mayoría por futbolistas que no jugaron o lo hicieron pocos minutos el domingo en Huesca.



La gran incógnita está en si repetirá en el lateral derecho el francés Dimitri Foulquier o jugará el veterano Víctor Díaz, mientras que si Yangel Herrera no es al final titular su posición en la medular la ocupará el camerunés Yan Eteki siempre que el técnico mantenga su dibujo habitual de tres centrocampistas.



En el Granada se ha advertido de que no saldrá en Nápoles a defender su renta, que el objetivo es actuar como si la eliminatoria estuviese igualada y que tratará de marcar, algo que no hizo el Nápoles en el Nuevo Los Cármenes, para colocar el cruce aún más a su favor y complicar las opciones de remontada de los italianos.



Los hombres de Martínez tienen una oportunidad única ante un Nápoles en profunda dificultad, por sus resultados negativos y por una lista de lesiones que dificulta tremendamente el trabajo del técnico Gennaro Gattuso.



Tras visitar el estadio Nuevo Los Cármenes con nueve bajas ilustres, el Nápoles solo pudo recuperar al defensa senegalés Kalidou Koulibaly, el argelino Faouzi Ghoulam y al belga Dries Mertens, quien sin embargo todavía no puede salir de titular, y perdió por lesión al nigeriano Victor Osimhen.



Siguen de baja, como ya ocurrió en el partido de ida, el colombiano David Ospina, el griego Kostas Manolas, el alemán Diego Demme, el mexicano Hirving Lozano y Andrea Petagna.



La última baja de Osimhen deja a Gattuso sin delanteros centros para el duelo de este jueves, en el que el extremo Matteo Politano podría actuar de falso nueve, acompañado en las bandas por Lorenzo Insigne y el macedonio Eljf Elmas.



Alineaciones probables:



Nápoles: Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Fabián Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Elmas, Politano e Insigne.



Granada: Rui Silva; Foulquier, Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva; Gonalons, Yan Eteki, Montoro; Kenedy, Machís y Jorge Molina.



Árbitro: Daniel Siebert (Alemania).



Estadio: Diego Armando Maradona.



Hora: 18.55 (CET) (17.55 GMT). EFE