Jesse March vaticina un Salzburgo "agresivo"

Europa League

Miércoles 24| 2:13 pm





El técnico del Salzburgo, Jesse March, anunció, en víspera del partido de vuelta contra el Villarreal, un equipo austríaco "agresivo" y con una defensa fuerte, para intentar la remontada del 0-2 encajado en el partido de ida de la semana pasada.



“Tenemos que ser agresivos, como siempre, y tenemos que mejorar la defensa en el área propia. Necesitamos un juego de primera para que algo sea posible”, señaló el entrenador estadounidense de cara al partido de mañana en la Cerámica.



En declaraciones emitidas por la página web del club austríaco, el técnico reconoció que en el partido de ida sus hombres no fueron suficientemente agresivos en el campo, “sobre todo allí donde es importante: en el campo del contrario”.



“Pero tenemos nuevamente un buen plan y vamos a ver si nos lleva al éxito", señaló March.



En rueda de prensa, el entrenador exigió que sus hombres deben "actuar sin miedo y mostrar su mejor juego".



"No tenemos nada que perder en una situación así. Debemos jugar con ese sentimiento. Debemos ser fuertes y valientes. Si lo hacemos puede que sea una noche interesante", concluyó el técnico.



Por su parte, el defensa brasileño André Ramalho, sancionado para el primer de ida, resaltó el factor de que se siga jugando sin público por la pandemia, lo que podría beneficiar a los visitantes.



“Echamos de menos el público, pero es así ahora. Pero por eso hay tal vez tantos equipos visitantes que marcan más ahora. Pero eso no nos ayudará el jueves, lo importante será jugar bien”, dijo el jugador en la misma rueda de prensa. EFE